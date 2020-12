Opinión 04-12-2020

CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD





Chile cuenta con 127 ecosistemas terrestres agrupados en 17 formaciones vegetacionales, los ecosistemas acuáticos continentales son representados por ríos, lagos y humedales, además, Chile posee una amplia franja marina que permite la existencia de diversos ecosistemas marinos y costeros. Esto, le confiere a nuestro país una flora y fauna diversa que se encuentra en constante presión socio-económica a causa de actividades como la minera y la agricultura, las que impactan en la calidad ambiental del territorio, dificultando la preservación y restauración de los ecosistemas, y en consecuencia, la protección de la biodiversidad.

Si bien el cuidado de la biodiversidad no es solo una tarea del estado, sino que también de la ciudadanía, a nivel estatal la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030”, el “Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas” y el “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, cumplen un rol fundamental en la protección de la biodiversidad. A nivel ciudadano, aún faltan instancias para la educación de la ciudadanía en la protección y conservación de la biodiversidad, como también el que nos encantemos de la flora y fauna que poseemos. Sin embargo, la idea de esta columna es abordar al respecto a una practica que ha sido ampliamente utilizada por distintas empresas que someten proyectos al sistema de evaluación ambiental y se encuentran con especies que presentan problemas de conservación, y con ello nos referimos a la relocalización de las especies.

Si bien es una técnica ampliamente utilizada, es cuestionada por diversos motivos, como por ejemplo presenta problemas administrativos, técnicos y de logística, y que en resumidas cuentas se enfocan en el desconocimiento total o parcial de las características de la especie, que conlleva a no contar con implementos adecuados para las faenas de captura y relocalización, no se trate adecuadamente a los individuos al desconocer el hábito de las especies.

Hipotéticamente hablando, si moviéramos a los elefantes de su especie desconociendo el hecho de que los elefantes utilizan su memoria para conocer los puntos donde se pueden alimentar o beber agua (y que además esta información es transmitida entre las generaciones), ¿Es posible que ellos puedan sobrevivir si desconocen los puntos donde se podrán alimentarse o beber?, sinceramente desconocemos las consecuencias de esta acción, pero si podemos decir que complejizaremos su sobrevivencia, sin embargo esto no es igual para todas las especies.

Por lo tanto, ¿Queda el cuestionamiento de si es una medida adecuada por parte de las empresas y que busca asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las exigencias del Sistema de Evaluación Ambiental?, eso se debe analizar caso a caso y no podemos asumir que esta practica habitual es la solución a todos lo problemas ambientales, porque más que asegurar la conservación de la especie, estamos complejizando la sobrevivencia de especies que en muchos casos presenta problemas de conservación, y en que potencialmente podríamos estar asegurando su extinción.



(Dr. José Neira Román, ingeniero en recursos naturales renovables, académico de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Católica del Maule)