Crónica 01-04-2018

Dan el vamos a campaña contra el Femicidio en provincia de Linares

En dependencias del Cuartel de la Prefectura Provincial Linares de la PDI, la Brigada de Homicidios de esta zona del Maule lanzó la campaña contra el Femicidio; iniciativa nacional de la policía civil que busca terminar con la ocurrencia de este tipo de hechos.

Hasta esta unidad policial concurrió la gobernadora provincial María Claudia Jorquera, quien en compañía de la Sub Prefecto, Paola Elgueta, Jefa de la Prefectura Linares PDI, acompañadas del Sub Comisario y jefe de la Brigada de Homicidios de Linares, Freddy Montoya.

Las estadísticas señalan que los lugares más frecuentes donde se cometen este tipo de delitos, son el domicilio de la víctima, como también la vía pública.

Como Gobierno nos hacemos parte de esta iniciativa y queremos invitar a la comunidad a que colabore activamente no sólo durante este tiempo sino que todo el año para que no tengamos que lamentar más muertes y también el drama de toda una familia y especialmente de los hijos que sobreviven a esta persona que fallece” dijo la gobernadora María Claudia Jorquera.

La Sub Prefecto Paola Elgueta, indicó que “entre los mecanismos más utilizados en estos casos se encuentra el arma cortante, las armas de fuego, elementos contundentes, seguido por la estrangulación y la sofocación”.

El año 2017 el Maule registró un solo caso de femicidio, el que terminó con el posterior suicidio del autor de los hechos.

Por último, el Subcomisario Freddy Montoya, manifestó que “se hace necesario que la gente tome parte activa informando cuando la observe alguna situación ligada a violencia intrafamiliar lo que nos permitirá actuar a tiempo y no tener que estar lamentado situaciones graves en el futuro y que obviamente esperamos que nunca ocurran”.

Para denuncia la comunidad debe tener presente el número de emergencia de la PDI 134 de la PDI.