Social 30-08-2020

De forma virtual la UCM celebró 29 años de vida al servicio de la educación



La actividad contó con la tradicional Eucaristía, la cuenta pública del rector y el reconocimiento a quienes cumplieron 20 y 30 años sirviendo a la UCM, la región y el país.

Con una celebración distinta la Universidad Católica del Maule conmemoró sus 29 años al servicio de la educación y el país. La invitación fue a conectarse a través de la plataforma digital Microsoft Teams.

Tal como sucede cada año, el aniversario comenzó con una misa dirigida por el Gran Canciller (i) de la UCM y administrador apostólico de la diócesis de Talca, Monseñor Galo Fernández, quien en la ocasión destacó la labor que realizó san Agustín, quien dio su vida a la búsqueda de la verdad y que es patrono de la Universidad, de la Diócesis de Talca y de Talca mismo.

“Esta celebración la hacemos en un contexto particularmente distinta a otros años, marcada por las distancias dada la emergencia sanitaria, pero lo hacemos, porque queremos hacer ofrenda de lo que ha sido el trabajo de este año y acción de gracias”, destacó Monseñor Galo Fernández.

Luego, desde el Aula Magna Monseñor Carlos González Cruchaga se transmitió el Acto Académico, ocasión en la que se entregó los premios por años de servicio a los funcionarios que cumplieron 20 y 30 sirviendo en la Institución.

CUENTA PÚBLICA UCM 2020

Durante la ceremonia el rector de la UCM, Dr. Diego Durán desarrolló la Cuenta Pública, quien destacó los avances que ha experimentado la casa de estudios durante este periodo en el ámbito de la docencia, la vinculación e investigación, en el que las funciones han debido realizarse de manera remota, respetando las medidas de aislamiento por la emergencia sanitaria.

“Este último año ha estado marcado de manera significativa por eventos mayores, que nos han llevado a un gran cuestionamiento y reflexión, nos ha permitido palpar los grandes desafíos que como institución de Educación Superior tenemos, pero más aún, que como sociedad debemos sortear, transformar, asumir y así hacer de nuestra sociedad, una más justa, solidaria y equitativa. El estallido social puso de relieve, nuevamente, pero con mucha fuerza, grandes injusticias que se han ido perpetuando en el tiempo. Todo esto nos ha llevado a cuestionarnos sobre los verdaderos logros en materia de derechos humanos, de crecimiento con equidad, de una educación de calidad para todos, en fin, de muchas dimensiones que debieran fortalecer la dignidad de las personas, pero que lamentamos experimentar, lo lejos que estamos de ello”, fue una de las reflexiones iniciales del rector.

“A todo esto –continúo-, se ha sumado algo no esperado, una pandemia que nos ha azotado brutalmente a nivel mundial y, por supuesto, nacional y regionalmente. No solo hemos vuelto a experimentar nuestra precariedad en cuanto al acceso a la salud o al respaldo para sortear días de escases, sino que también a la fragilidad de la vida misma. Son muchas las vidas perdidas, muchos son los afectados, el hambre, el desempleo son hoy espinas clavadas en el corazón de la población que implora por ayuda. Ésta que no solo se suaviza con caridad, que sin duda es necesaria y urgente, sino que nos interpela por soluciones más profundas, económicas, educacionales, tecnológicas y que nos llaman a cada uno de nosotros, acorde a la misionalidad que tenemos como UCM, a responder”.

A modo de cierre, el rector valoró el esfuerzo que ha brindado toda la comunidad, en tiempos que son complejos. “Agradezco la gran disponibilidad a capacitarse en tiempos en que es necesario para mejor abordar la enseñanza en este tiempo, reconocer a todos los estudiantes, que con mucho esfuerzo han ido mejorando en su trabajo autónomo, yendo más allá de los propios límites, también por la preocupación dispensada por los que no han contado con todos los recursos, gracias por aquellos que han renunciado a sus beneficios en recursos por otorgarlos a otros con mayor necesidad. La Universidad ha podido ir sorteando todo esto con el concurso de cada uno y, por ello, los invitamos a seguir trabajando este segundo semestre en ese espíritu”, finalizó.