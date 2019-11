Opinión 21-11-2019

De las conversaciones que se dan

El dolor se hace notar en las conversaciones

Que yo les saco a los viejos de la cuadra

Según mi madre.



Que yo les saco palabras

A los viejos de mi calle

Me dice ella: Ya sea en la fuente de soda

O en la esquina o bien

Sentados en un piso junto al cementerio.



Como cuando esa vez el viejo Juan Aldana

Después de recibir la pensión en la Caja me dijo:

Sepa usted que este día

Es como un dolor rajado en la piel

Como un insulto a ciegas

Que llega a desnucar la mirada.



Un dolor de olvido me dijo

Un dolor que revienta el estómago

Un dolor de no saber qué hacer

Con esta agonía de años

Que estos días se llenan de angustia.



Ni pariente de la respuesta de dolor

Que me dio el viejo Aníbal cuando le pregunté

Qué pensaba de la muerte

Porque me mandó a la cresta de una vez

Diciéndome que no preguntará huevadas

¡Qué acaso no tenía otra cosa mejor qué hacer! me dijo

Bajándome a la tierra de un grito…

(Mientras encendía un cigarrillo con la cola del otro)

…Y por lo demás remató:

Que él no tenía tiempo

Para hablar con huevones.



Viejo de mierda malagradecido pensé

Qué acaso ya se le olvidó

Que fui yo quien lo metió en el ataúd

Esa noche de lluvias

Cuando no había nadie más en la calle

Abrazado a la muerte por fin.





Antonio Lagos

(Poema del libro inédito “Poemas de Sacrilegios y Misericordias)