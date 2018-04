Opinión 26-04-2018

De todo un poco…… un poco de todo

Aniversario 49ª de la Biblioteca Pública Municipal se realizó el día 19 recién pasado una sencilla pero emotiva ceremonia con la presencia del Sr. Mario Meza Vásquez, Alcalde de nuestra comuna. Se hizo entrega de un diploma y regalo al Sr. Raúl Madariaga y a la Sra. Sonia Letelier Letelier, por grandes lectores período 2017, reconocimientos al Doctor Sr. José Retamal y a la Sra. Lucina Yáñez Olave por el contante apoyo a la Biblioteca. La Sra. Eugenia Coymans Avaria, socióloga de la Universidad Católica de Chile y escritora un reconocimiento por su trayectoria literaria además un hermoso bouquet de flores.

La Biblioteca Linarense tiene logros muy significativos, entre otros el año 2015 el primer lugar regional y séptimo a nivel nacional, el año 2016 repite el lugar de honor regional y 14º nacional, por “Mayor prestación de servicios a la comunidad”. Los resultados de año 2017 serán dados a conocer por la DIBAM próximamente este 2018. Esto es fruto de la gran labor que se viene desarrollando durante varios años por una exitosa gestión del personal y del Director de ese entonces Sr. Patricio Leiva, quién estuvo en ese cargo hasta el 2 de Enero del 2017, fecha que asumió el destacado Profesor Sr. Manuel Quevedo en el cargo de Director. Desde esta columna envió un caluroso saludo por un trabajo realizado de primer nivel al Sr. Manuel Quevedo Méndez, Sr. Patricio Leiva, Sr Waldo Araya, Sr. Jorge Orellana, Sra. Francisca Tapia, Sra. Nadia Cerda y Sra. Patricia Freire, un abrazo afectuoso para cada uno de ellos. Personalmente he recibido los mejores servicios durante los últimos diez años que he sido visitante periódico, misma opinión he recabado de un sinnúmero de usuarios de la Biblioteca. Como Linarense valoro las actividades locales que engrandecen nuestra ciudad.

Toponimia

Toponimia es el estudio del origen y el significado de los nombres propios de los lugares. Ahora desarrollaremos el significado de los lugares.

Longaví: “Cabeza de Culebra – Panimávida: “Montaña con Pumas” – Talca: Trueno – Pelluhué: “Banco de Almejas” – Chanco: “Brazo del Río” – Chillán: “Zorro”, “Aguilucho” Ancoa: “Donde se seca el Río” – Achibueno: “Nieve que surte al Río”, también “Aguas Cristalinas”.-

Frases célebres

“La tentación es el primer recurso de la mujer y el último” Enrique Linh

“La mente es como un paracaídas solo funciona si la tenemos abierta” Albert Einstein.

“El sabio no dice nunca todo lo que piensa pero siempre piensa lo que dice” Aristóteles

“No hay que ir para atrás ni para darse impulso”. Lao Tse.

“No hay caminos para la paz; la paz es el camino”. Mahatma Gandhi



Teobaldo Loyola