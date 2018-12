Opinión 14-12-2018

De todo un poco y…un poco de todo

En nuestro país quien roba una gallina es tipificado como hurto, contempla penas entre 541 días y cinco años efectivos de cárcel, es evidente una injusticia frente a las penas recibidas por los grandes empresarios Carlos Lavín y Carlos Délano dueños de Penta, fueron sentenciados a cumplir cuatro años de LIBERTAD VIGILADA por los ilícitos de financiamiento ilegal de campañas políticas y otros, tienen una pena adicional que los obliga a tomar clases de Ética, por 33 semanas, una vez a la semana los días viernes de 09,30 a 12.30 son dos cátedras “Ética General Aplicada” y “Responsabilidad Social Empresarial” según fallo de los Tribunales de Justicia de Santiago. La sanción penal es de una enorme desproporción en ambos casos. Existe un refrán “árbol que nace torcido, jamás se endereza”, calza para estos dos empresarios. Para unos chilenos todo el peso de la ley, para otros guantes blancos. Las penas por estos fraudes fiscales son severísimas en otros países pertenecientes a la OCDE al cual Chile está adscrito.

Sueldos en Chile: Pensión Básicas Solidaria de Vejez $107.000. Jubilados fluctúan entre $ 150.000 y $ 300.000 para aproximadamente un 80 % de estos compatriotas. Sueldo mínimo $ 288.000 un 23 % de asalariados recibe ese monto, a ese estipendio se le descuenta un 19,03 % por concepto de Cotizaciones Previsionales. Un 40 % obtienen una remuneración promedio de 450.000 y el resto un 37 % de asalariados entre $450.000 y tres millones de pesos. Pero existe un mundo de fantasía que son los legisladores (Diputados y Senadores), sus remuneraciones alcanza a la estratosférica cifra de $ 9.349.851 (líquido $ 6.320.000) ha esto debemos agregar un sin número de asignaciones mensuales, entre otras: traslados, arriendo de oficinas distritales, difusión, combustible, remuneraciones de personal, (secretarias, asistente) correspondencia, desgaste de vehículos, celulares TV cable, asesorías externas, viáticos, todo esto para un mejor funcionamiento del legislador (a) con un tope de $ 11.242.854 para diputados y $ 20.242.102 para senadores. Los legisladores permanecen 3 días a la semana 12 al mes por lo tanto reciben 12 días de viáticos cuyo valor diario es de $ 78.000. Con esta información los legisladores perciben 87 veces más que los viejitos con pensión básica, 62 sueldos de los jubilados, 32 sueldos de los que ganan el Mínimo. Alrededor de cinco años duerme el sueño de los justos en la cámara de diputados un proyecto de ley presentado por dos parlamentarios jóvenes proponiendo a rebajar sus remuneraciones a 20 veces el sueldo mínimo, el pueblo aplaudía la iniciativa el resto de los honorables se rieron. Según estudios los legisladores chilenos comparados con otras naciones son los que tienen las más altas remuneraciones.

Cada época del año en que se inician las negociaciones por el nuevo sueldo mínimo las autoridades gubernamentales dicen: “no es el momento, si se acepta lo que los trabajadores solicitan la inversión nacional e internacional se estancará”, lo mismo dicen si son oposición. El sueldo ético solicitado por la Iglesia Católica hace varios años de $ 250.000 ya estaría a esta altura en $ 450.000 es decir estamos bajo $ 162.000. Lo mismo sucede con el arreglo a las pensiones de los jubilados, estudio más estudio, promesas, sin arribar a ningún puerto, y los ancianos siguen sufriendo y muriendo día a día, sus sueldos siguen siendo de hambre. Los hijos o familiares deben ayudarlos y cuando no pueden ¿qué?

Se me viene a la memoria la famosa deuda histórica que el estado mantiene con los profesores, estos mueren cada día, lo más probable que la solucionarán cuando queden vivos solo unos cuantos maestros, que son los mismo que educaron a los actuales líderes que rigen el país.

Me pregunto: un funcionario público o privado que tiene su residencia en San Javier y tiene su trabajo en Linares o vive en Valparaíso y trabaja en Santiago nadie le paga viático debe cancelar de su sueldo los cinco almuerzos semanales además movilización para cumplir con su labor ¿por qué? los honorables que tiene su trabajo con asiento en Valparaíso perciben viático, me dirán legalmente les corresponde ¡sí está bien! pero éticamente ¿es correcto? Todo es perfectible, corregible y modificable dice la Presidenta de la Cámara y el Presidente del Senado, está en vuestras manos pero ¿tienen la voluntad para hacerlo?

Hace años que se viene hablado de la desigualdad en Chile, se hacen foros, seminarios, convenciones, reuniones al más alto nivel de grandes personalidades, propuestas etc. etc. pero todo sigue igual, la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más amplia. La desigualdad tiene una cara cada vez más escandalosa.

La sociedad chilena cada día siente más lejano a nuestros legisladores, además la confianza a caído a niveles bajísimos por nuestros políticos en general, razones no nos faltan, escándalo tras escándalo. Las otras Instituciones permanentes de la nación no lo hacen mejor.

Frases Célebres

“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”. Pablo Neruda”

“El desarrollo desarrolla la desigualdad” Eduardo Galeano.

“Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte” Platón.

“La desigualdad es el origen de todos los movimiento locales” Leonardo Da Vinci.





Teobaldo Loyola