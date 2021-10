Opinión 19-10-2021

DEFENDAMOS LA LEALTAD COMO VALOR SUPERIOR





En nuestra zona Del Maule Sur, territorio extenso y rural, de raigambre campesina, apegados a las tradiciones y costumbres del tiempo pasado, la palabra empeñada tiene valor supremo y fundamental. Sólo basta un apretón de manos (que hoy por la pandemia no podemos ejecutar) para sellar un trato, acuerdo o compromiso de toda índole. Más, pues el avance sostenido y vertiginoso del siglo XXI nos enfrenta a una nueva realidad que debemos asumir con responsabilidad y compromiso, la lealtad debe ser propuesta como una primera opción y propósito del valor de la honestidad que se presenta en la convivencia social.

La lealtad es un valor que debe ser resguardado y protegido, es prioritario, siempre, asumir que la lealtad ante los otros significa confidencialidad, respeto por las decisiones del próximo y una oportunidad de demostrar el aprecio y validación de tal valor superior que debe guiar nuestras acciones cotidianas.

Es cierto que no puedo asegurar el resguardo de alguna confidencia y luego y sin demora, lo declaro como información pública, en ocasiones, desprestigiando a aquel con quien establecí este solemne acto de confidencialidad.

En el tiempo que corre, cuando la República está enfrentada a tremendos desafíos como sociedad, cuando estamos, ad portas, de una trascendente elección de las autoridades de las máximas magistraturas para nuestra democracia, se espera y anhela lealtad entre unos y otros y no sólo descalificar al adversario y más aún: Renunciar al valor supremo de la lealtad.

Cuando mi interlocutor me solicita lealtad, si yo asumo aquel acuerdo, y ante cualquier adversidad, debo mantener mi compromiso, aquel asumido libre y soberanamente.

La lealtad me compromete, me debo a aquel con quien establecí acuerdo, proponer bondad y equilibrio en mis relaciones sociales, asumir el compromiso de no defraudar a mis cercanos, de no olvidar los acuerdos establecidos, de defender con empeño leal a mis hermanos

Lealtad, tú que salvaguardas los compromisos, tú que te sientas a la mesa de los camaradas, tú que compartes ante los ciudadanos y ciudadanas del territorio, no permitas que abandonemos nuestros compromisos, que el engaño y el embuste sean propuestas del nuevo tiempo y que se proponen como acto cotidiano y permanente.

Estimados lectores, creo que es fundamental defender la lealtad como valor superior y supremo, no defraudar al aquel quien depositó en mi persona toda su lealtad, hoy la aldea global nos exige, prioritariamente, ser leales y veraz confidente.









(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)