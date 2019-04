Crónica 23-04-2019

Defensor Regional llama la atención sobre internación provisoria de jóvenes sin condena

El Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, expresó su profunda inquietud por la aplicación de la internación provisoria a jóvenes infractores de ley de la Región del Maule, durante 2018, ya que en algunos casos los imputados no fueron sancionados, o bien, su privación de libertad no era del todo necesaria, situación que afectó a 28 menores de edad el año pasado.

El directivo realizó un balance de la gestión de la Defensoría Regional del Maule, correspondiente al año pasado, en un acto al cual asistieron, entre otras autoridades, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke; el Fiscal Regional, Julio Contardo; el Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; y, el Seremi de Justicia, Germán Verdugo.

La ceremonia se llevó a cabo en el Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule, oportunidad en la cual, José Luis Craig expresó su preocupación por la manera en que ha sido abordada la situación de los menores infractores de ley durante el año pasado en esta parte del territorio nacional. “De un total de 1.142 adolescentes atendidos en 2018 por la Defensoría Penal Pública, a 62 se les aplicó internación provisoria, mientras se resolvía su caso. De esos, 43 terminaron sus causas dentro del mismo año, y en 28 de estos casos, es decir, en el 65% de ellos, o no fueron sancionados o su sanción fue una cuyo cumplimiento permite hacerse en libertad. Es decir, probablemente su prisión no fue del todo necesaria”, enfatizó.

En términos de las cifras, el Defensor Regional indicó que, por quinto año consecutivo, el número de imputados adolescentes atendidos por la institución en el Maule disminuyó, acorde a una tendencia a nivel nacional. Craig insistió en que las sanciones en materia de adolescentes deben propender a recuperar al sujeto para la sociedad y si ello no ocurre se debe orientar las acciones hacia la ejecución de las sanciones, para lo cual se hace necesaria la creación de los Tribunales de Ejecución especializados.

En otras cifras relevantes de la gestión 2018, destacó que los defensores y defensoras públicas atendieron a 16.900 personas, de las cuales un 82.3% correspondieron a hombres y un 17.7% a mujeres.

Así, los defensores públicos asistieron a 39.528 audiencias efectivas en la región, de las cuales 707 correspondieron a juicios orales. En cuanto a las absoluciones, los abogados lograron un 32.2% de ellas, en favor de imputados e imputadas. Mientras, los defensores penitenciarios atendieron 1.701 requerimientos, un 28 por ciento más que el año anterior, concentrándose los mayores requerimientos en los centros penales del Maule Sur. En materia de delitos, aquellos de menor entidad fueron los más atendidos en la región, encabezados por las “Lesiones Menos Graves”, (11,6%), seguido del “Conducción en Estado de Ebriedad” (9,2%); y, las “Amenazas”, (5.5%).