Deportes 09-02-2022

Delegación Maulina sufre inesperada baja para el concentrado de Brasil



*Lanzador de la bala, Camilo Reyes tuvo que cambiar de planes debido a la enfermedad de un familiar que le impide dejar el país por tantos días.





Dos semanas permanecerá el equipo de atletas del Programa Promesas de Chile de IND, a cargo del head coach Luis Cerda, realizando un concentrado en la ciudad de Campinas, distante 99 km al norte de São Paulo.

La idea es fortalecer el aspecto físico y mejorar las técnicas en sus respectivas especialidades.

También competirán en el primer circuito paulista open-adulto y sub-20.

Sin embargo y a horas de embarcarse, el lanzador de la bala Camilo Reyes comunicó que por motivos de fuerza mayor, debe quedarse en nuestro país “por asuntos personales, decidí quedarme en Chile. Son asuntos familiares. En realidad, para hacerle compañía a mi mamá. En todo caso, estoy muy agradecido por la gestión y sobre todo con el profesor Luis Cerda quien siempre ha estado ahí. Se dio el tiempo y me consideró, así que… esperar que se vuelva a dar otra oportunidad en especial para los deportistas que vienen. Que lo aprovechen y para quienes viajan, darles un afectuoso saludo y desearles que le saquen el máximo provecho a este concentrado”, indicó.

El joven linarense no ahondó en el tema “es un tema de salud de mi mamá. Siempre se ha sabido que como deportista hay que sacrificar cosas personales. Esta vez es un asunto más grande que me impide viajar”, expresó con nostalgia.

Sobre esta inesperada baja, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez, manifestó “lamentar lo que está viviendo Camilo (Reyes) por la salud de su mamá, deseando que tenga una pronta y plena recuperación. Es totalmente comprensible. Todas las tardes lo vemos a él entrenando con mucho entusiasmo en nuestro Estadio Fiscal. Vaya todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos que está enfrentando”.





SUDAMERICANO DE BRASIL, NUEVA OPORTUNIDAD



El grupo conformado por los atletas Benjamín Aravena, Pía Hachim y Rocío Muñoz entrenará en las dependencias de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) de Barão Geraldo, donde están todas las condiciones logísticas que necesita un deportista para su íntegra preparación.

Se les sumará Fernanda Venegas, también lanzadora de la bala “vengo de Santiago. Llegué hace poco a Linares y me incorporé a este tremendo equipo de atletas. Muy contenta. Mi marca es de 15m. Solo sumar al grupo”, dijo la deportista que reemplazará a Camilo Reyes.

En todo caso, el atleta seguirá entrenando en la zona de lanzamientos a un costado de la pista sintética del Estadio Fiscal “mi entrenador es Cristián Salazar, así que por estos días continuaré con mis entrenamientos. Me empezaré a preparar para el Campeonato Nacional de lanzamientos a realizarse en Talagante e ir por una marca que me permita clasificar al Sudamericano sub-23 que es en septiembre, en Brasil”, anunció.

Es decir y aunque por esta vez Camilo Reyes no podrá participar del concentrado de dos semanas, para dentro de siete mes más tendrá una nueva oportunidad de llegar a Brasil representando al Team Chile en un torneo continental del deporte clásico.