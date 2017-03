Editorial 18-03-2017

Delitos sexuales contra menores

Unos 20 o 30 años pueden pasar antes que una persona que ha sido víctima de abusos sexuales o violaciones en la infancia pueda estar en condiciones de realizar una denuncia o recurrir a la justicia.

Bajo esta premisa la Comisión Especial encargada de tramitar los proyectos relativos a niños, niñas y adolescentes está ad portas de pronunciarse en general sobre una de las iniciativas más significativas de la agenda a favor de la infancia: la que declara imprescriptibles estos delitos cuando se cometen contra menores de edad.

La instancia abrió un periodo de audiencias públicas donde se constató la evolución jurídica y doctrinaria respecto a las medidas de protección a la infancia y al respeto a los derechos fundamentales de los menores de edad.

Los argumentos fueron convincentes para establecer la no prescripción la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores el paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad porque un niño que es abusado no sabe que es víctima de un delito que puede denunciar.



Por las condiciones especiales en que ocurren este tipo de delitos, donde la víctima aún no tiene la madurez para comprender y que muchas veces ocurre en un contexto familiar, es preciso contar con una legislación que permita a ese niño o adolescente hacer la denuncia que toma muchos años.