Nacional 22-02-2018

Delpiano critica razones de colegios que rechazan textos del Mineduc y llama a reconsiderar decisión

A pesar de ser un material gratuito, 11 colegios rechazaron los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación y que corresponden a más de 18 millones de ejemplares a lo largo del país.

Como abusivo calificó este lunes la ministra de Educación, Adriana Delpiano, la decisión de 11 colegios de rechazar los textos escolares que entrega la cartera de forma gratuita. Desde tres de estos establecimientos argumentaron a Emol que la decisión se tomó junto a la autorización del Centro de Padres y con previo aviso al ministerio en el plazo establecido ya que optaron por textos con nuevas tecnologías o más inclusivos.

Sin embargo, esta mañana en el marco del desayuno de la ministra y subsecretaria de educación con estudiantes beneficiados por la gratuidad, consultada por estos argumentos la ministra respondió que la elección del material didáctico "no es una versión antojadiza del ministerio, esto ha sido evaluado y son las mismas editoriales que se presentan a las licitaciones. Eso es absolutamente revisado por equipo de expertos y corresponden a lo que el currículum señala. Así que creo que lo demás no me lo creo", sostuvo. Si bien la máxima autoridad de la cartera dijo no querer "hacer hipótesis de por qué se hace", en su opinión "no hay razón para pedirle textos a los padres de familia cuando el Estado te lo está dando de forma gratuita con la misma calidad y las mismas editoriales".