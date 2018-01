Policial 13-01-2018

Denuncian que ex directores de carabineros suben pensiones al figurar como profesores

La Contraloría General de la República hizo una serie de reparaciones a Carabineros de Chile, por mantener a ex directores generales de la institución como profesores y que les permite aumentar sus pensiones.

Un reportaje del programa Ahora Noticias del canal Mega da cuenta de cómo fondos públicos se transforman en sueldos para ex autoridades policiales, quienes en algunos casos aparecen haciendo dos clases en el mismo horario.

Carabineros asegura que todo se encuentra en regla, aunque hay ex generales que están inscritos como profesores a sus 92 años y otros realizan asesorías o dan charlas a distancia, en vez de hacer clases a los alumnos.