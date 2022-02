Social 10-02-2022

Departamento de salud comunal de Longaví refuerza medidas preventivas por alto nivel de contagios por Covid19

En plaza de armas, Alberto Benavente, de Lunes a viernes, se seguirá con la toma de muestras de Pcr en la comuna, además el Dto. de salud comunal realizó un llamado a la comunidad a seguir con las medidas preventivas, como el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, y no “relajarse” por la llegada del verano y evitar las visitas de turistas que provengan de otras comunas.

Un nuevo llamado al autocuidado realizó el departamento de salud comunal de Longaví, por el alto nivel de contagios por Covid19 que ha tenido la comuna, 62 nuevos casos, 188 contagios activos y 3.980 personas contagiadas a la fecha, y la nueva variante Omicrón que es más contagiosa y que se ha hecho notar por el alto número de consultas que está recibiendo a diario el Servicio de Urgencias local. El médico jefe, Alexis Nome, señaló que la nueva medida de las autoridades de salud, respecto a que no hay cuarentena para los contactos estrechos, ha incidido en el aumento de consultas en la población, “Hoy día las personas que tuvieron contacto estrecho pueden circular libremente, y en caso que se presente algún síntoma o no lo presentase, debe tomarse PCR, y eso generó un gran problema local, por la gran demanda de pacientes y también perjudicando los tiempos de espera”. Agregando que, “La principal causa de los altos contagios es por la nueva variante que es mucho más contagiosa que las anteriores y por la falta de medidas de autocuidado que se han dejado de lado, ya que las personas por la llegada del verano se relajó en algún momento, y dejo de usar mascarillas y tuvo contactos con otras personas, aumentando más los casos.”

Finalmente, Jorge Rojas, enfermero coordinador del Sapu, señaló, que, “Llamar a la población a seguir usando mascarillas, alcohol gel, respetar los aforos, y no recibir veraneantes que vienen de otras comunas y poder estar con las personas más cercanas, como la familia”.