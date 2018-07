Deporte 08-07-2018

Deportes Linares invita a los jóvenes migrantes a participar de un taller de fútbol

Desde el directorio del club albirrojo indicaron que esta iniciativa es financiada por el Instituto Nacional de la Juventud INJUV y se realiza los lunes, miércoles y viernes desde las 19:00 y hasta las 20:00 horas.

Deportes Linares ha querido afianzar el trabajo que realiza con la comunidad de Linares, es por esto que están invitando a todos los jóvenes extranjeros que viven en la zona, para que se hagan parte del taller de fútbol para migrantes.

La iniciativa fue presentada por el directorio a un fondo del Instituto Nacional de la Juventud INJUV, y fue adjudicada, por lo que las clases ya empezaron, pero aún pueden inscribirse hombres y mujeres extranjeros desde los 15 y hasta los 29 años, esto con la idea que disfruten del deporte y la recreación y que además puedan empaparse de los colores albirrojos que representan a la ciudad en el campeonato de la Tercera División.

“Es súper importante para nuestro club poder contar con este proyecto, porque es una iniciativa inclusiva, de una duración de 3 meses, que pretende poder entregarle a los jóvenes migrantes una oportunidad para que se recreen y hagan deporte, golpeamos varias puertas pero no fuimos escuchados, y fue el INJUV quien nos escuchó y entendió que hacía falta esta necesidad de esparcimiento para los jóvenes migrantes”, indicó Marcos Álvarez, Presidente del Club Deportes Linares.

El dirigente agregó, “este taller ya va en su segunda semana, e invitamos a todos los jóvenes migrantes entre 15 y 29 años, damas y varones, para que participen de esta actividad, que se da los días lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 20:00 horas en el Gimnasio Nasim Nome, del Estadio Tucapel Bustamante Lastra, y es completamente gratuito”.

En el encargado de realizar este taller, es el ayudante técnico de Deportes Linares, Patricio Peralta, quien indicó estar muy contento por la oportunidad de realizar esta actividad, “es importante brindarle una oportunidad de esparcimiento a los migrantes, ellos llegan a nuestro país no sólo a buscar una oportunidad laboral, sino que también quieren ser parte de la comunidad, y así podemos educarlos deportivamente en el tema futbolístico y por eso hago la invitación para que todos los jóvenes extranjeros se hagan parte de este taller, que es muy entretenido y acogedor y el objetivo principal es sociabilizar aún más con ellos”.

JÓVENES MIGRANTES

Sin lugar a dudas los más entusiasmados fueron los jóvenes migrantes que ya son parte del taller de fútbol y los que además hacen un llamado para que más personas se hagan parte de esta iniciativa.

“Llevo 2 meses en la ciudad de Linares y ahora estoy tratando de aprender en este gran proyecto, que me ha parecido estupendo que acoja a los extranjeros de esta manera, agradecido con la gente de Linares, porque me han acogido muy bien y me siento como en mi país, en Colombia jugaba a la pelota y esa es mi ilusión también”, indicó Carlos Zarama, joven de 18 años de la ciudad de Cali en Colombia, que participa en el taller.

Por su parte Djumsly Tanelus, un joven haitiano agregó: “yo llevó en Chile 8 meses, hace mucho frío acá, pero estoy bien, el español es un idioma muy difícil, yo antes jugaba al fútbol mucho, es muy bueno el taller, hay muchos jugadores en Haití”.