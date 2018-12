Deporte 02-12-2018

Deportistas Maulinos competirán en los Juegos Sudamericanos de Nivel Escolar en Arequipa

Tres entrenadores, cuatro atletas, tres nadadores y un tenimesista de nuestra Región clasificaron al Torneo Continental tras obtener oro en el selectivo nacional realizado en Santiago. Además de los rivales, se enfrentarán a los 2.335 metros de altitud de la ciudad colonial peruana.

Con la esperanza de lograr medallas para Chile, viajó destino a la ciudad de Arequipa, Perú, una delegación de deportistas maulinos que participará en los Juegos Sudamericanos nivel escolar programados entre el 1° y 8 de diciembre.

Clasificaron a esa instancia tras obtener oro en sus respectivas especialidades en el marco del Campeonato Nacional realizado en Santiago para septiembre pasado.

Se competirá en las disciplinas de atletismo convencional, atletismo adaptado, natación y tenis de mesa.

Además de los rivales del Cono Sur, los jóvenes que pertenecen a establecimientos educacionales de enseñanza media, deberán contener los 2.335 metros de altitud de Arequipa, ciudad colonial de 1 millón 8 mil 290 habitantes y a la cual UNESCO le confirió hace unos años la declaración de “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Sus principales actividades industriales están relacionadas a la fabricación de productos manufactureros y productos textiles de lana de camélido.

Sobre esta participación maulina, la Seremi del DEPORTE, Alejandra Ramos expresó que “clasificaron ocho deportistas. El año pasado fueron seis y trajeron medallas. Fueron cuatro atletas y dos ajedrecistas. Esta vez tenemos dos en atletismo adaptado, dos en atletismo convencional, 1 tenimesista y 3 nadadores, por lo tanto la gama de deportistas maulinos es mayor que incorpora esta selección chilena para estos Juegos Sudamericanos escolares. Esperamos que algunos de ellos vuelvan con buenos resultados”.

Los jóvenes demostraron en la fase selectiva, altas virtudes en sus respectivas disciplinas, lo que tratarán de confirmar en esta instancia internacional, comentó el DT de atletismo Cristián Colombi “nosotros representamos a Cauquenes. Vamos con Cristián Ríos y Yester Ávila en salto largo y pruebas de velocidad pura. Creo que la altura nos va a acomodar para correr, ya que es más liviano. Venimos preparándonos desde marzo. Esta selección se complementa con dos atletas más, una señorita de Talca y otra de Parral”, dijo.

En natación, destaca la presencia de Benjamín Campos “me siento un comodín, ya que tengo buenas marcas en todos los estilos. Pretendo bajar mis marcas. Mi entrenador me dice esas son las consecuencias que lo llevan lejos a cada uno”, comentó.

En tanto, la también nadadora Florencia Concha señaló que “quiero también bajar mis marcas y disfrutar de este Sudamericano. Estoy ansiosa que me vaya bien, para eso hemos entrenado todo el año”.

Por su parte, el tenimesista Santiago Funes reveló que “mi entrenador es mi mismo abuelo Luis Letelier. Me ha traspasado toda su experiencia. Creo que todavía puedo dar más. Son varias rondas para pasar a la final”.

El desplazamiento de la delegación deportiva se realizó vía terrestre Talca-Santiago y vía aérea Santiago-Arica para abordar un avión destino a la ciudad de Arequipa.

La selección la conforman Valentina Rebolledo y Chía Lai Ruan en atletismo; Cristián Ríos y Yester Ávila en atletismo adaptado; Florencia Concha, Benjamín Campos y Sebastián Sánchez en natación y Santiago Funes en tenis de mesa, junto a los entrenadores Carlos Maureira, Cristián Colombi y Luis Letelier.