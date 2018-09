Opinión 11-09-2018

“Derechos Humanos: algo más que solo dos palabras politicas … ”

Segunda parte: Los contrastes de la vida. 1948, cuando la derecha jugó en Chile contra los comunistas, en 1948, a favor de los derechos humanos.



Llamados a votar a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, el bloque soviético comunista ( Unión Soviética, Ucrania, Bielorusia, Polonia y Checoslovaquia) miró para el lado, “se hizo el leso”, y dijo: “me abstengo”. Algo parecido al principio que el Secretario General del Partido Comunista Chileno, Luis Corvalán, tiempo después, consagraría con la más célebre y recordada de sus frases de sentencia: “por si las moscas”… Stalin, jerarca máximo del comunismo internacional, hasta 1953, no fue partidario de someterse a esta proposición de la “burguesía” occidental.

Las naciones de Europa, Estados Unidos, la mayor parte de América Latina – 48 Estados en total – votaron a favor del gran compromiso. La franqueza no contó a su favor con ningún voto que dijera derechamente “NO”. Ningún Estado dijo “me opongo”. Lo “políticamente correcto” no lo permitía; menos aún entre diplomáticos, para quienes decir “sí” es apenas decir “quizás” ; decir “quizás” es lo mismo que “no”; y, decir “no” es una especie o forma de antidiplomacia.

El hecho es que la Declaración de Derechos Humanos fue aprobada por 48 votos a favor, y ¡ 8 ! “abstenciones” del bloque soviético comunista con la Unión Soviética a la cabeza y, esa cabeza dirigida por la mano de hierro de Stalin.¡ Ahí tiene…pu’h patrón!...

¿ Cómo actuó Chile en la ocasión?

Fue tan grande su entusiasmo y su deseo por figurar en primera línea en el gran salón del mundo de las luces internacionales (con sus correspondientes “champañazos” y “petibuchés ”) que, desde los dos años anteriores ( 1946 - 1947) , había concurrido a las asambleas de Naciones Unidas representado por una distinguida Delegación. La delegación chilena, como no podía ser menos, también había entregado un primer proyecto de Declaración. Rene Cassin, embajador de Francia otro distinto. ¿Nosotros menos que Francia?... ¡ Jamás !

“La Comisión de Derechos Humanos, en su primer período de sesiones de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó "un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos". Posteriormente, la labor fue asumida por un Comité de Redacción, integrado por miembros de ocho Estados. Entre ellos nuestro Embajador Hernán Santa Cruz, estrecho amigo y colaborador del Presidente González Videla, quien había asumido el gobierno en 1946, y quien lo había designado como Embajador especial en Naciones Unidas.

Para la fundación de Naciones Unidas, en 1945, González Videla había integrado la delegación chilena, ¡ la única del mundo que concurrió con delegados comunistas, entre ellos el Secretario General del Partido comunista de Chile de la época¡. Era entonces embajador en Francia.

Empero, una vez asumida la Presidencia de Chile , González Videla lideró el movimiento anticomunista en América Latina, que acabó llevando a la Guerra Fría y dictó con amplio apoyo parlamentario (aunque se niegue y reniegue) aquella “ley maldita” de Defensa de la Democracia. Declaró ilegales a los comunistas, los hizo procesar y detener en Pisagua. El embajador Santa Cruz lo defendió entonces con sus discursos en la ONU. Años después, en 1973, González Videla apoyaría decididamente el derrocamiento del Gobierno del Presidente Allende e integró el Consejo de Estado constituido por la Junta Militar, como su Vicepresidente, segundo de don Jorge Alessandri. El embajador Santa Cruz, por su parte, era un estrecho amigo del Presidente Allende, pero su voz no fue conocida durante todos estos años, a pesar de que falleció recién en 1999.

En la Comisión Redactora de 18 miembros estaban, entre otros, Eleanor Roosevelt, viuda del Presidente Franklin D. Roosevelt, René Cassin, por Francia, redactor del primer texto, Charles Malik del Líbano, el Vicepresidente Peng Chung Chang, de China, John Humphrey, de Canadá y, por supuesto, el chilenísimo embajador Santa Cruz.

En tales condiciones, posiblemente nadie pudo suponer ni menos creer que, andando un tiempo no demasiado largo, el partido comunista, sus miembros aparentes e inaparentes, sus aliados expresos y los no tanto, los confesados y los inconfesados, llegarían a constituirse en los depositarios del cáliz sagrado de los derechos humanos y celosos guardianes de los Derechos Humanos que en su día fundacional ellos no aprobaron.

¿Cómo pudo ocurrir tamaño giro copernicano del comunismo internacional ?... ¿Qué contexto (mala palabra) pudo explicar un salto político de tal magnitud?... ¿ Cómo es que nadie lo predijo ni lo vio venir?...

Con habilidad magistral que no cabe sino admirarles (porque quizás son los únicos políticos propiamente cultos que al presente existen en Chile) la Declaración de los Derechos Humanos Universales que los comunistas no trabajaron, no participaron, no elaboraron ni menos aprobaron , vinieron a hacerla suya y carne de sus huesos políticos, como madre que los hubiese parido.

¿Cómo es que le robaron los huevos al águila?... Esta será materia a la que procuraremos aproximarnos en los capítulos siguientes de estas columnas.



FOTO: 1950. En Estados Unidos. Eduardo Frei Montalva, El embajador de Chile ante Naciones Unidas, Hernán Santa Cruz, y el Doctor Salvador Allende.



Luis Valentín Ferrada V.