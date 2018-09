Opinión 04-09-2018

“Derechos Humanos: algo más que solo dos palabras … ” Primera parte: Lo que no todos saben y debieran saberlo de memoria

Conocemos solo cuanto recordamos. La memoria es la caja fuerte donde guardamos nuestros conocimientos. Perdida la memoria todo es ignorancia. Lo que no recordamos, a pesar de las evidencias, no existe para el “desmemoriado”. Para peor, la conciencia humana se haya estrechamente vinculada a la memoria. Quien ignora no tiene conciencia. Este es el drama que provocan, por ejemplo, enfermedades como el “alzheimer” que, por muchos años, fueron llamadas genericamente como “arterioesclorisis”.

El principal problema de la política consiste precisamente en no tener buena memoria o, sencillamente, no tener ninguna. Los políticos recuerdan solo aquello que les gusta; y gustan solo lo que les conviene. Se exhiben así, frecuentemente, como ignorante, incultos, inconscientes. El pueblo chileno en general padece del mismo mal. De modo que pueblo y políticos empatan y, de allí, esa empatía que mantiene, por años incontables, a unos mismos políticos fungiendo de representantes de un pueblo que nunca les cobra cuenta.

“Memoria y derechos humanos” es un tema importante que permite medir el grado de composición o descomposición de la facultad de memorizar que tenemos los chilenos y nuestros políticos. Lo que aquí se dirá vale, por lo demás, para otros cien temas tan gruesos como el indicado. Para qué hablar de nuestra “Memoria y los deberes humanos”, últimos que entre chilenos quizás nunca hayan existido, por odiosos, exigentes e impertinentes.

¿Cuántos serán los chilenos, de todas las clases y géneros, de todas las alturas y bajuras, que hayan leído alguna vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada solemnemente en Diciembre de 1948?... ¿Llegarán al uno por ciento ?... Quizás no tanto.

¿Cuántos sabrán que el primer texto lo redactó el jurista René Cassin, Ministro de Justicia del General De Gaulle, embajador de Francia en Naciones Unidos?... ¿ Fueron el General De Gaulle y su Ministro de Justicia, personas de izquierda, comunistas o marxistas?...

¿Cuántos chilenos sabrán que otro de los redactores del texto final de la Declaración fue un chileno, el embajador Hernán Santa Cruz Barceló, nombrado en Naciones Unidas por el Presidente González Videla (el mismo que en 1947 promulgó la “Ley Maldita” o Ley de defensa de la Democracia, que declaró ilegal el partido comunista y sometió a prisión a todos sus principales dirigentes, Pablo Neruda entre ellos), estrecho amigo del Doctor Allende, y un anticomunista declarado y muy activo?...

¿Cuántos chilenos sabrán que solo ocho naciones del mundo se abstuvieron de votar favorablemente la Proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos , y que estas fueron la Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia (todos estos de la órbita al entonces comunista), Sudáfrica y Arabia Saudí ?...

¿ Cuántos sabrán que otros CUARENTA Y OCHO Estados partícipes de Naciones Unidos, votaron a favor y sin reserva dicha Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos, Estados Unidos, todas las naciones de Europa y de América Latina, entre estas Chile jugando un papel protagónico?...

De los NUEVE embajadores que integraron la Comisión de redacción de la Declaración de Derechos Humanos, formó parte el embajador Chileno, Hernán Santa Cruz, quien expresa en sus memorias: “Percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir – lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad. En el Gran Salón... había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional…” ?

¿Cuántos chilenos sabrán quien fue, como persona y diplomático, don Hernán Santa Cruz ?...¿ Quien conoce su biografía y sus memorias? ¿Cuántos sabrán que Hernán Santa Cruz se distinguió como un anticomunista declarado y su nombre fue silenciado por ello?...

¿Cuántos chilenos sabrán que en 1947, junto a la proclamación de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, a instancias de Estados Unidos y con decidido apoyo de Chile, se firmó en Brasil el Tratado Internacional de Río de Janeiro (TIAR), en virtud del cual y para asegurar que, en caso de (...) un ataque armado desde o por cualquier Estado contra un País Americano, sería considerado como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de ellos se comprometió a defender a los demás frente al ataque bajo el precepto del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas?...

¿Cuántos chilenos sabrán que, en base a ese tratado, comenzó toda la intervención de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas chilenas – a vista y paciencia de todas las autoridades democráticas del país hasta 1973 – implementando las “nuevas políticas de defensa” antiguerrillas y guerras internas irregulares, que llevaron a la incorporación de nuevos métodos, nuevas armas, nuevas doctrinas de combate a las guerrillas de insurrección, a través de los pactos de ayuda mutua que informaron el accionar militar de Chile y América Latina a partir de la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro al poder en 1958?...

¡No!... nadie - o casi nadie - sabe ni quiere saber nada de todo esto, ni enseñarlo en profundidad, ni divulgarlo, ni debatirlo sin cartas marcadas en la mano. Porque esta verdad es irresistible para moros y cristianos, para comunistas y anticomunistas, para informados y uniformados.

Pero un día… un día quizás lejano pero cierto… “la verdad tendrá su hora” … y, por esto, desde la soledad de mi aldea en Yerbas Buenas, yo iré poniendo en las próximas columnas de este diario algunas cartas sobre la mesa. Por si alguien se interesa en ir recuperando la memoria. O, por último, “por si las moscas” como solía repetir Luis Corvalán, el recordado secretario general del partido comunista chileno.



1946. Naciones Unidas. Señora Figueroa, Presidente Gabriel González Videla, Hernán Santa Cruz Barceló, Embajador de Chile en Naciones Unidas, Redactor Declaración Universal de Derechos Humanos.





Luis Valentín Ferrada V.