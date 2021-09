Social 21-09-2021

Derechos y Beneficios Previsionales: Un Aprendizaje más para Mujeres del Mundo Rural



** En dos jornadas de trabajo, cada una con 8 mujeres entusiastas por aprender sobre sus Derechos y Beneficios Previsionales, dieron el marco a los talleres que el IPS Maule y su red ChileAtiende, realizaron en la comuna de Colbún, provincia de Linares.



Con aforo reducido, respetando las recomendaciones sanitarias y en grupo de 8 personas, 16 mujeres de zonas rurales de la provincia de Linares participaron de igual número de talleres -realizados en días sucesivos- para dialogar sobre derechos y beneficios previsionales.



Organizados por la Subdirección de Atención a Clientes del IPS, los talleres, fueron una inyección de conocimiento y vibraciones positivas para las asistentes, quienes, por primera vez, después de un año y medio asistían a una actividad de modo presencial.



Así lo hizo notar Ana María Miranda, del grupo Hortaliza Las Vertienes del sector La Posada en la comuna de Linares, al resaltar que “es bueno aprender de nuestros derechos y de temas previsionales y al mismo tiempo salir de nuestras casas para aprender cosas tan interesantes como las tratadas aquí”.



Integrante del mismo taller, viuda desde hace un mes y con más de 60 años, Enriqueta Espinoza, por primera vez, comenzaba a aprender de estos temas. “A mis años, me gustó escuchar y comprender lo que nos enseñaron, yo no sé leer ni escribir por lo que me gustó que explicaran en simple y contestaran nuestras preguntas, me hizo muy bien venir al taller, lo agradezco mucho” comentó.



Experiencias similares de nuevos conocimientos, compartieron al día siguiente, las asistentes del grupo Artesanas de Quinamávida, localidad ubicada en la comuna de Colbún, territorio que sirvió de sede para ambos talleres.



“Me pareció espectacular el taller, buenísimo los contenidos que nos explicaron, nos servirán bastante porque estamos carentes de información y recibirla así, con la posibilidad de preguntar y obtener respuestas, es muy bueno, porque de verdad, necesitábamos informarnos sobre estos temas” indicó.



El cúmulo de contenidos que se llevaron a casa fue lo que resaltó Carmen Campos del mismo taller: “Nos vamos con harta información que no estaba en nuestro conocimiento y claridad en cosas que no entendíamos y que acá nos explicaron y pudimos comprender a la perfección. Además, la atención y la gentileza del equipo que realizó el taller fue excelente, por lo que estamos muy agradecidas” subrayó.



Los talleres denominados Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para Mujeres de Zonas Rurales, son resultado de la preocupación del IPS y su red de Atención ChileAtiende, por actualizar los conocimientos de sus usuarias, especialmente de quienes residen en zonas rurales apartadas y es por esta razón, que sus contenidos apuntan a exponer con calma y en detalle tanto los beneficios previsionales y de seguridad social, como así también lo relacionado a la promoción de los derechos de la mujer y la equidad de género.



De esta forma, lo destacó Waldo Quevedo Araya, Director Regional del IPS Maule. “Institucionalmente estos talleres tienen para nosotros máxima importancia, porque nos permiten llegar con información a mujeres del mundo rural, que necesitan de estos conocimientos y a través de las cuales, vamos recogiendo testimonios que nos ayudan a diseñar o fortalecer estrategias para continuar mejorando la atención que ofrecemos a nuestras usuarias y a sus familias, especialmente en sectores apartados de los centros urbanos” subrayó.



La organización regional de los talleres estuvo a cargo de Patricio Neira Muñoz, coordinador de Gestión y como expositor de los mismos, colaboró Luis Martínez Villa, Coordinador Servicios al Cliente del IPS Maule, en tanto que la convocatoria estuvo a cargo de Prodemu en la Región del Maule.