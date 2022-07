Social 17-07-2022

Desde frutas hasta legumbres: ¿Qué alimentos se deben consumir para potenciar el estudio?



Al momento de comenzar a prepararse para un examen importante, cada persona tiene su método de estudio, los que van desde resúmenes, destacar lo más importante o releer la materia cuantas veces sea necesario.

Pero no todo se basa en la forma de estudiar, nuestro cerebro y conexiones nerviosas, necesitan nutrientes que aporten la energía, además de vitaminas y minerales que ayuden a mantener en buenas condiciones las estructuras nerviosas.

Es por eso, que existen alimentos que se deben considerar en el consumo diario en periodos de preparación para rendir alguna prueba o en tiempos de exámenes finales. Verónica Alarcón, nutricionista de la UCM, comentó cuáles son y por qué es tan relevante incluirlos.

Alimentos que potencian el estudio

La palta, es una fuente natural de ácidos grasos omega 9, lo que puede ayudar a mantener saciedad por más tiempo y equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Además, es una fuente de potasio, que aporta en transmisión y generación de neurotransmisores, potenciando las señales neuronales.

Los arándanos, son ricos en antioxidantes y vitamina C, protegen al cerebro de radicales libres, previniendo el daño celular y también aportan potasio. El plátano: es conocido por su aporte de potasio, pero además tiene magnesio y vitamina C, además de triptófano, un aminoácido que ayuda a gestionar el estrés.

Por otro lado, las legumbres en general son ricas en proteínas y fibra, además de contener hierro fundamentar para el transporte de oxígeno y zinc vital en la mantención de nuestro sistema inmune y división celular.

También el brócoli, es alto en vitamina K, cromo, selenio, calcio, zinc y los huevos contienen proteínas, vitaminas y minerales Nueces y almendras: los frutos secos son un snack saludable, mejoran el estado de ánimo y la memoria, por su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, además de ácidos grasos y aminoácidos.

Finalmente, la nutricionista explicó que el agua es clave en estos periodos, ya que “cuando el cerebro está bien hidratado nuestra memoria se agudiza y mejora la concentración, el agua, permite que la sangre que va hasta el cerebro llegue con más oxígeno y facilita el trabajo de las neuronas”, detalló.







Verónica Alarcón, nutricionista de la Universidad Católica del Maule (UCM) explicó cuáles son los alimentos cruciales para consumir en periodos de estudio.