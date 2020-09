Opinión 08-09-2020

Despedida Tatita René



Y aquí estamos reunidos papito, para decirte hasta pronto…. La muerte siempre es algo inesperado, hasta los enfermos terminales esperan no morir hoy. Quizá dentro de una semana, pero no ahora, no hoy.

Siempre en las despedidas se acostumbra a decir “que fue un gran hombre/mujer, que fue justo, cariñoso, buen padre, esposo, abuelo”. Y es cierto ¡!!!.

Que fuiste jodido, que pasabas peleando con tus QH, que el hospital, que las cartas en El Heraldo, que tantas cosas. Pero me pregunto: quiénes somos para juzgar ¿?

Sólo el gran arquitecto del universo puede perdonar y juzgar. En esta tierra, todos cometemos aciertos y desaciertos, pero es por nuestra naturaleza humana y el libre albedrío que se nos dio. Sólo pido no te juzguen y solo recuerden que fuiste para nosotros un buen padre, esposo, un buen suegro y sobre todo un buen abuelito; como también un muy buen amigo.

Son tantos recuerdos, son tantas risas y penas también…. Pero quiero que sepas lo orgulloso que estamos de ti, saliste de una pobreza, te educaste, nos educaste, y hasta el final de los días….luchaste como el más aguerrido guerrero del mundo por seguir viviendo, ¿y me pregunto por qué?, por tu viejita, por nosotros. Sé que sufriste, y mucho, pero seguías luchando como ninguno.

Hoy nos dejas muchas enseñanzas: que se le puede torcer la mano al destino, que se puede y debe luchar hasta el final, que se puede aprender a ser padre sin haber tenido en tu caso ninguno como guía.





Que se le puede sonreír a la vida y también a la muerte.

Este es solo el tren de la vida que todos debemos abordar y seguir, con estaciones donde sube nueva gente y donde baja otra, pero que al final, en ese destino final de esta etapa que llamamos vida, volveremos a reencontrarnos.

Gracias papito por tu lucha y que en ese otro mundo donde vas, nos puedas seguir cuidando y queriendo, quizás dirían algunos a tu modo, es cierto, pero de que nos querías, nos querías y mucho.

Descansa en paz mi viejito, y desde lo alto cuida a tu compañera de tantos años, mi mamita.

Dios te reciba en su santo reino y te dé el descanso que tanto mereces.

Amén.



Tu familia