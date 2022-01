Política 15-01-2022

Destacan “oportunidad histórica” para alcanzar grandes acuerdos

“Estamos en un momento de inflexión como país. El diálogo y la capacidad de entendimiento son esenciales para el éxito de este proceso. La oportunidad de suscribir un nuevo contrato social que dé certezas de justicia social, integración, equidad y paz no podemos desaprovecharla. Y en este diálogo no hay espacio para exclusiones”, con este llamado la presidenta del Senado, Ximena Rincón expuso en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022 en el panel “Democracia: Tarea de Todos” que convocó también al presidente electo, Gabriel Boric, el timonel de la Cámara Baja, Diego Paulsen, junto a dirigentes empresariales y gremiales.

En la oportunidad, planteó su convicción de que Chile no sólo quiere cambios, sino que los necesita para dar satisfacer las demandas sociales y territoriales no resueltas durante la transición democrática.

Para la presidenta del Senado, la revuelta social de octubre de 2019 abrió las compuertas a una Nueva Constitución, que hoy se escribe en una Convención Constitucional electa en su totalidad por la ciudadanía, que es paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios.