Crónica 02-05-2017

Detectaron hasta 50 por ciento de publicidad engañosa en alimentos

Un estudio de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) reveló incumplimientos en la publicidad de hasta el 50 por ciento de los alimentos, pese a la Ley de Etiquetado.

Los productos analizados fueron comprados en diferentes supermercados de Santiago y parte de la conclusión del documento fue que no muestran lo que realmente son.

Por ejemplo, en el caso de las salchichas de pollo PF "Balance" -que hace enfásis en este último término-, el estudio dice que este nombre de fantasía, que hace alusión a un descriptor nutricional, no se encuentra representado en el envase.

Otro caso es el cereal Chocapic, se encontraron mensajes pocos veraces y con contradicciones, además de señalar que el atributo comercial es la experiencia en el chocolate, sin embargo, existe ausencia de dicho alimento.

El nutricionista y experto de la Conadecus, Paolo Castro, indicó que "tenemos que hacer un análisis constante de los alimentos porque, en caso contrario, este tipo de información cambia la tendencia del consumidor porque resalta algunos temas y opaca otros".

"En ese mismo sentido -explicó el profesional-, cuando se hace la distribución del análisis de lo que dice el etiquetado en azúcares totales respecto de lo que nosotros analizamos, en el laboratorio de la Universidad de Santiago, y de grasas saturadas, nos dimos cuenta que hay diferencias de contenido a menor y a mayor de lo informado hasta de un 50 por ciento".

En la presentación del documento, el senador PPD y presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi -autor de la Ley de Etiquetado de Alimentos-, dijo que "tenemos que meternos en la publicidad, porque la publicidad engañosa sigue existiendo".

La ley es importante, dijo, "porque quien tiene este disco, esta etiqueta, cualquiera de ellas, una sola basta para que no se pueda vender en los colegios, para que no pueda tener publicidad en televisión y no pueda tener ganchos, y esto es importante, porque obliga a la reformulación".