Social 17-10-2021

Día Mundial de la Alimentación: Subpesca informa que chilenos consumen 15,8 kilos per cápita de productos del mar

Un estudio encargado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) estimó que el consumo anual per cápita de productos del mar en Chile llegó a 15,8 kilos en 2020, cifra que representa un incremento de 6% en relación con el año anterior (14,9 kilos).

Los 15,8 kilos per cápita que se consumieron en 2020 se desglosan de la siguiente manera: pescados (11,7 kilos), moluscos (2,8 kilos) y otros recursos -como crustáceos y algas- aportaron 1,3 kilos.

En forma previa a los datos que se entregaron el año pasado, un análisis de la FAO calculó una ingesta promedio de 13,2 kilos per cápita el año 2013.

Al comparar los actuales 15,8 kilos con tales datos, la cifra de 2020 es 2,6 kilos mayor. Aun así, la ingesta de productos marinos en Chile se mantiene por debajo del promedio per cápita mundial: 20 kilos per cápita anuales.

En este contexto, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, expresó: “Recibimos esta cifra con mucha alegría, porque nos estamos acercando a paso firme a la media mundial de 20 kilos per cápita indicada por FAO. Un país con una extensa costa como la nuestra debe consumir más productos del mar. Debemos ser capaces de seguir promoviendo sus preparaciones, beneficios nutricionales y, además, educando sobre esta materia a nuestros chilenos y chilenas, especialmente a los más pequeños”.

Adicionalmente, y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, FAO prevé que la población mundial aumente a 9.700 millones de habitantes en 2050 y disminuya la cantidad de suelos cultivables. Por ello, las actividades de pesca y acuicultura tienen un rol protagónico, ya que contribuyen de una manera significativa a la seguridad alimentaria mundial.

Sobre este tema, la máxima autoridad de pesca y acuicultura a nivel nacional, señaló que “es un desafío tremendo el que tenemos frente a nosotros y no podemos hacer oídos sordos a este llamado. Por ello, tengo la profunda convicción de que el rol de toda la cadena de valor de la pesca y acuicultura chilena es crucial”.

La Subsecretaria agregó: “La institucionalidad pública pesquera y acuícola en su conjunto, y a la cual represento, trabaja día a día en promover una actividad sectorial eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible en el tiempo. En este sentido, necesitamos sectores productivos unidos y dialogantes, capaces de seguir trabajando en tareas grandes, tal y como es seguir contribuyendo- de una manera sustentable- con la seguridad alimentaria nacional y mundial”.

Alicia Gallardo Lagno también recalcó que se desarrollarán estudios anuales -con una metodología perfeccionada- para contar de modo permanente con un indicador actualizado de consumo productos del mar y orientar las políticas gubernamentales en este plano.