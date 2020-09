Opinión 06-09-2020

Día nacional del vino en la Región del Maule



En el reciente día nacional del vino que se recordó el viernes 4 de septiembre, en la Región del Maule, donde se produce la mitad de los vinos de Chile (Catastro vitivinícola SAG, 2019) tenemos doble derecho a celebrar. Y lo haremos primero con grandes poetas del Maule.

Comenzamos por el norte de la Región en Licantén, donde hace a fines de siglo antepasado el Poeta de sufrimiento Pablo de Rokha escribió: “Recuerdo los mercados, las bodegas y las cocinerías. Las caletas mariscadoras. El corazón de los vinos honrados y polvorientos. La cara de tinaja o de guitarra de la malaya asesinada en rubies (vinos tintos?). (Epopeya del fuego, Pablo de Rokha). Si, bien sufrido. Parece que la mesa generosa con su respectivo vino era el espacio de respiro para Pablo de Rokha.

Sigamos con Pablo Neruda de Parral, el sur de la Región del Maule, evocando un fragmento de su inmortal Oda al vino.

“El vino

mueve la primavera,

crece como una planta la alegría,

caen muros,

peñascos,

se cierran los abismos,

nace el canto.

Oh tú, jarra de vino, en el desierto

con la sabrosa que amo,

dijo el viejo poeta.

Que el cántaro de vino

al beso del amor sume su beso”.



Continúo este breve artículo con un aporte de los milenials, mostrando el link del famoso “enólogo”, cuyo video de 51 segundo sobre el vino, ya más tiene 381 mil visualizaciones, seguramente muchas más vistas que los libros de Neruda y De Rocka: https://www.youtube.com/watch?v=hFwJrc8BXRo&ab_channel=CRISTIANG.C





Finalizo este escrito, invitando a todos los lectores amantes del vino del Maule, a ver on line este mes las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Vinos y Variedades Patrimoniales (buscarlas en YouTube) que ha organizado nuestra ex alumna de Agronomía UCM Dra. Irina Díaz), en donde nos estamos dando cuenta que debemos trabajar y también celebrar con nuestros vinos maulinos, más que con vinos franceses en este contexto de cambios climáticos. Salud!



(Claudio Fredes, académico de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule)