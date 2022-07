Política 08-07-2022

Diputada Veloso presenta proyecto que sanciona a Notarios por cobros excesivos



“En tiempos de crisis, los bolsillos de las personas no pueden seguir tolerando estos cobros excesivos de hasta 40 veces por sobre el máximo legal, el decreto de 1998 establece un tope máximo y no un valor referencial. Aun así, no son respetados”, denunció la diputada por el Maule Sur, Consuelo Veloso (RD), en el Congreso Nacional.

Recientemente una investigación periodística reveló que el sueldo promedio de los notarios asciende a $14 millones mensuales, y en Santiago puede llegar incluso a $24 millones al mes, lo que deja a los aproximadamente 400 notarios del país entre el 0,5% y 0,1% de las personas más ricas del país.

“No más abusos. Ese es el compromiso de este proyecto de ley, al cual invito a los y las parlamentarias a sumarse”, agregó la parlamentaria del Maule Sur.

La iniciativa eleva a rango legal, en el Código Orgánico de Tribunales, las obligaciones que ya dispone el decreto exento 587 del Ministerio de Justicia de 1998. Es decir, incorpora la obligación de que los notarios deben respetar el precio máximo fijado por la autoridad competente y deben tener a disposición, en lugares visibles de atención al público, al menos, un cartel que contenga las tarifas máximas fijadas.

Además, modifica el artículo 440 con el fin de incorporar los incumplimientos como una actividad a ser sancionada disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión, según sea la gravedad del hecho. Y, en los casos en que exista reincidencia en un periodo de dos años, se contempla la posibilidad de aplicar como sanción la exoneración del cargo.