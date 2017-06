Política 09-06-2017

Diputado Ignacio Urrutia manifestó su inquietud por mala calidad del aire en la Región del Maule

El parlamentario declaró sentirse preocupado por las malas condiciones atmosféricas en el Maule, por lo que llamó a establecer políticas públicas eficientes al respecto.



El Diputado Ignacio Urrutia, parlamentario del Maule Sur, manifestó su inquietud respecto de las malas condiciones del aire en la Región del Maule, destacando que no sólo Santiago o las grandes ciudades se ven afectadas por este fenómeno.



En este sentido, el parlamentario declaró que “sin lugar a dudas estamos con una región muy contaminada. En las ciudades más pequeñas -como las nuestras- aún no se toman medidas concretas que permitan enfrentar esta situación”.



Urrutia agregó que “a mi modo de ver, las soluciones no pasan por prohibirle a la gente que se calefaccione, sino que se deben establecer subsidios especiales a ciertos tipos de energía que ayuden, precisamente, a evitar esta contaminación”.



Respecto a lo anterior, el legislativo apeló a la utilización de otros combustibles, tales como el gas, electricidad o pellets, los que efectivamente ayudarían a disminuir los altos índices de contaminación existentes en la zona.



Finalmente, el parlamentario instó a las autoridades de gobierno a poner atención a este tema no sólo en las ciudades grandes, sino también con el Maule Sur y aquellas ciudades de menor envergadura, con el fin de otorgar a las personas las oportunidades de acceder a otras tecnologías que aporten a disminuir la mala calidad del aire.