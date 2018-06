Política 22-06-2018

Diputado Jaime Naranjo (PS) emplaza a Contralor a que diga la verdad al país respecto a indultos presidenciales

El diputado Socialista Jaime Naranjo recordó que el 14 de mayo la Contraloría dictó una resolución que eximía temporalmente la toma de razón de actos administrativos que conceden indultos durante el periodo de un año, del 14 de mayo de 2018 al 14 de mayo de 2019. Frente a esta situación, el parlamentario envió un oficio al contralor para que explicara en que se basaba tal decisión.



El diputado (PS) por la Región del Maule, agregó que “juzgue el país la respuesta insólita que me da el contralor. Dice que el dictamen que se tomó obedece al presupuesto del Ministerio de Justicia, en segundo lugar, a materias de eficacia, eficiencia y esta última palabra, la más sorprendente: economicidad; que obliga a racionalizar los recursos de Contraloría”.



Naranjo sostuvo que “consulté al Contralor: ¿Cuántos indultos se han hecho desde el 2018 a la fecha? y me respondió que se han hecho 32 en ocho años, es decir se han hecho cuatro indultos por año. Me podrán decir, que 4 indultos por año, significa gastar una enorme cantidad de recursos dentro de la Contraloría, cuando en el mismo oficio me responde que toda la tramitación de una absolución se demora 15 días desde que se toma razón…”.



Ante esta situación, el diputado Naranjo sostuvo: “Señor contralor, dígale la verdad al país. Lo que hay detrás de su resolución, es que en este periodo de un año, lo que realmente busca es indultar a los presos que están en la cárcel de Punta Peuco, dejar en absoluta libertad al Presidente para que durante este año pueda indultar a quien quiera y principalmente, a los que están en el penal militar y yo llamo al contralor a decirle la verdad al país o si no, que Chile juzgue qué es lo que el Contralor está haciendo”.