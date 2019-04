Política 18-04-2019

Diputado Matta (DC) manifestó al canciller su rechazo a intervención militar en Venezuela

El diputado DC y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara, Manuel Antonio Matta señaló al canciller Roberto Ampuero su “rechazo a una intervención militar en Venezuela y su apoyo a una solución a través del diálogo entre las distintas fuerzas democráticas de ese país”.

El parlamentario por el Maule Sur formuló estas declaraciones luego de la sesión de dicha comisión, en la cual estuvieron presentes los Ministros de Relaciones Exteriores y el de Defensa Nacional.

Agregó que “concretamente, le señalé al canciller que me parecía bien la línea que está siguiendo el Grupo de Lima, de rechazo a una intervención de carácter militar en Venezuela”.

“La solución a los problemas de dicho país se tiene que dar a través del dialogo entre las distintas fuerzas democráticas y ese es un tema que finalmente debe resolver el propio pueblo venezolano”.

El diputado Matta dijo además que “siempre habrá tentaciones del gobierno y de sectores norteamericanos de llevar a las Fuerzas Armadas de ese país a una aventura militar en Venezuela, lo que a mi juicio sería francamente desastroso”.

“America Latina no está para aventuras que algún día Estados Unidos hizo en países como Haití, República Dominicana, Cuba o en panamá”.

“De manera tal que no a la intervención militar y si a un dialogo y a una apertura de las fuerzas democráticas internamente en Venezuela”.