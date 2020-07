Política 26-07-2020

Diputado Naranjo (PS): “Poder Judicial no tiene habilitado embargo para deudores de pensiones alimenticias”



El Diputado del Partido Socialista por el Maule Sur, Jaime Naranjo, denunció a través de un video, la no habilitación por parte de la oficina virtual del Poder Judicial, respecto del apremio del 10% de los fondos previsionales del alimentante.

Precisó que “si bien es cierto, las alimentarias pueden realizar, vía web la solicitud de liquidar la deuda de la pensión alimenticia y requerir los apremios ya existentes, esta opción aún no se encuentra”

Por lo tanto, agregó, “hago un llamado para habilitarlo lo antes posible para que las madres puedan solicitarlo una vez liquidada y certificada la deuda de alimentos. De no ser así, las vulnera y nuevamente se les desampara. Hay que actuar rápido pues el afiliado podría adelantarse en el retiro de ese dinero.”

Recordemos que según lo establecido en la ley, el retiro de hasta el 10% de fondos de las AFPs es universal, exento del pago de impuestos y retenciones, con una sola excepción: los deudores de pensiones alimenticias.