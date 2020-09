Política 11-09-2020

Diputado Rentería valora incorporación de trabajadoras de casa particular a seguro de cesantía



Como “un avance importantísimo en los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares”, calificó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, la aprobación por unanimidad en la Cámara del proyecto de ley que incorpora a las trabajadoras al seguro de cesantía.



“La iniciativa”, explicó el parlamentario, “divide la actual cotización del 4,11 %, de cargo del empleador, en dos cotizaciones distintas. La primera equivale a un aporte mensual del 3% de las remuneraciones imponibles; porcentaje que se distribuye en 2,2% para la cuenta individual del trabajador o trabajadora, y en 0,8%, para el fondo de cesantía solidario”.



“Y el restante 1,11 %, también de cargo del empleador, financiará la indemnización a todo evento consagrada en el Código del Trabajo, para este tipo de trabajadores, cualquiera sea la causa que origine el término del contrato”, agregó Rentería.



Junto a lo anterior, el legislador gremialista valoró que el proyecto “incentiva además la cotización, ya que a la fecha y en muchos casos, un número no menor de trabajadoras de casas particulares preferían no percibir la cotización para no perder beneficios sociales de sus respectivas municipalidades, terminando así con la informalidad”.



“Con esta ley damos un avance en la protección social de las trabajadoras del hogar, donde muchas probablemente han perdido su empleo a causa de la pandemia, y aumentamos su cobertura en caso de cesantía, sin perjuicio del Fondo de Indemnización, que siguen teniendo”, concluyó Rentería.