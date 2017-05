Política 02-05-2017

Diputado Tarud califica de “doble estándar” a Piñera por anuncios en materia de política exterior

El ex embajador y cuatro veces Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Jorge Tarud, criticó el anuncio realizado por el comando de Sebastián Piñera que crea una Comisión de Relaciones Exteriores donde se evaluará la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá.



“La petición de evaluar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá la realicé cuando Piñera era Presidente de Chile, y por su cargo tenía la potestad para renunciar a dicho Pacto. Esto fue mucho antes de que Bolivia presentara su demanda en La Haya y, por lo tanto, se le dio tiempo a ese país para preparar falsedades en contra de Chile. En otras palabras, el comando de Piñera está prometiendo algo que no hizo cuando tenía todo el poder para hacerlo”, afirmó el diputado Tarud.



El parlamentario indicó que “en segundo lugar, la agenda que proponen en política exterior son meras generalidades”, agregando que “aparte de tener un par de diplomáticos que sí tienen experiencia en política exterior, se ve un equipo bastante débil y que no conoce la práctica de la diplomacia”.



“Asimismo, este comando se refiere a la situación de Venezuela, sin embargo, todos recordamos cuando Piñera fue a Venezuela para ser escolta del féretro de Hugo Chávez, en consecuencia, eso se llama doble estándar y no tener principios claros y definidos respecto a la política exterior que Chile debe seguir, con una defensa irrestricta de la democracia y los DD.HH”, aseguró Jorge Tarud.



Finalmente, el diputado del PPD enfatizó en que “nuestro país debe tener una sola línea en materia de política exterior porque éste es un tema de Estado y que requiere de gente verdaderamente experimentada”.