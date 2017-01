Política 20-01-2017

Diputado Tarud critica que cancillería desconozca paradero de Embajador de Chile en Venezuela

Luego que la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados enviara en la tarde de ayer un oficio de carácter urgente al gabinete de la presidenta Michelle Bachelet solicitando la permanencia en nuestro país del embajador de Chile en Venezuela, el diputado Jorge Tarud, miembro de la mencionada comisión, criticó la respuesta emanada desde Cancillería sobre desconocer el paradero del embajador.

“Como comisión de Relaciones Exteriores, y casi por unanimidad, enviamos de urgencia en el día de ayer al gabinete de la Presidenta de la República una petición para que el embajador de Chile en Venezuela se quede en nuestro país, mientras nuestro compatriota Braulio Jatar no sea liberado y enviado a Chile”, recordó el diputado.

“Sin embargo- continuó- realizando consultas esta mañana (vía telefónica) desde la (secretaría de la) comisión de Relaciones Exteriores hacia la Cancillería, ésta nos ha manifestado que no han podido ubicar al embajador y que no saben dónde está”, en consecuencia, para el parlamentario esta respuesta es “absolutamente inaceptable”.

“Realmente esa forma de actuar con un coadyuvante de la política exterior, como somos nosotros, me parece inadecuada y, en consecuencia, quisiéramos saber si realmente el embajador viajó anoche o todavía está en Chile”, enfatizó.