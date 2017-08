Política 27-08-2017

Diputado Tarud destaca que donaciones internacionales para Santa Plga “son una enorme contribución”

El diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud participó junto al Coordinador Nacional para la Reconstrucción de Santa Olga, el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, en la firma de convenios para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable rural de Santa Olga.

Al finalizar, Galilea sostuvo “este es un proyecto de muchos recursos, más de 7 mil 400 millones implica hacer este proyecto y quiero destacar la labor de Jean Paul Tarud, quien es nuestro embajador en los Emiratos Árabes Unidos y concurrente en Qatar. Él en una gestión personal, que vuelvo a agradecer frente a los medios, consiguió 5 millones de dólares para llevar a cabo este proyecto. Esto ha sido un esfuerzo largo y el Comité de Desarrollo de Qatar ha aprobado esta gestión y lo vamos a suscribir los primeros días de septiembre en Santiago donde va a venir el embajador. Yo ya me junté con el embajador de Qatar en Buenos Aires, concurrente en Chile”.

Asimismo, indicó “estos esfuerzos los destaco, porque son de gente que conocemos, además, Jean Paul Tarud consiguió en su oportunidad en medio de los incendios un aporte de los Emiratos Árabes de otros 5 millones de dólares. A veces uno ve el servicio exterior como una cosa muy lejana, que no tiene que ver con los problemas reales, pero son gestiones que agradecemos profundamente”.

Por su parte, el diputado Tarud sostuvo, “me siento muy orgulloso de nuestro embajador Jean Paul Tarud, quien durante la emergencia de los incendios forestales del verano pasado obtuvo 5 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos para el combate de los incendios, pero no sólo eso, de Qatar consiguió otra donación de 5 millones de dólares y esta vez van directo para la reconstrucción de Santa Olga y, además, financiará el 50 por ciento de la red de agua potable”.