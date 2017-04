Política 04-04-2017

Diputado Tarud dice que “sin presión internacional” Maduro no habría revertido cierre del parlamento venezolano

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de revertir la medida de asumir las facultades del Parlamento.

“El Tribunal Supremo de Venezuela ha revertido su medida y eso es gracias a la presión internacional, gracias a que Perú, Chile y Colombia llamaron a informar a sus embajadores con declaraciones de condena a lo acontecido, porque Nicolás Maduro estaba haciendo un autogolpe”, manifestó el diputado.

Sin embargo, el parlamentario sostuvo “pero hay que estar muy atentos, por lo tanto, creo que nuestro embajador no debe regresar a Venezuela mientras el Parlamento no esté completamente en actividad y con plenos poderes. Por lo tanto, esta situación aún no ha pasado”.

“Nosotros desconfiamos de la actitud que pueda tener Nicolás Maduro, porque reitero sin presión internacional no habrían revertido la medida”, enfatizó.

Asimismo, Tarud señaló “también hay que señalar que la propia Fiscal Nacional de Venezuela declaró que hay una interrupción constitucional” y, al mismo tiempo, dijo “y para aquellos que acusan injerencia externa, hay que decirlo con todas sus letras, en materia de defensa de la democracia y derechos humanos no hay que tener doble estándar, hay que condenar todo tipo de dictaduras sean éstas de derecha o de izquierda, porque son iguales, utilizan los mismos métodos de represión, de censura, de castigar a los opositores, de encarcelarlos. Por lo tanto, tenemos que tener un solo estándar para condenar las dictaduras”.