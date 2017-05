Política 03-05-2017

Diputado Tarud lamenta postergación de proyecto que resta exclusividad de querellarse a Impuestos internos

El diputado Jorge Tarud lamentó que no se haya votado en Sala y haya pasado a la comisión de Constitución el proyecto de su autoría presentado en el 2015, el cual le resta exclusividad al Servicios de Impuestos Internos para querellarse por delitos de evasión tributaria para que éstos sean delitos de acción pública.



“Espero que esto francamente no sea una mera dilación y, por lo tanto, que la próxima semana este proyecto pase a Sala. Todos sabemos que en la comisión cualquiera puede votar en contra, pero la Sala puede cambiar la situación y el proyecto puede ver la luz. En consecuencia, espero que mis colegas reflexionen”, manifestó el diputado Tarud.



El parlamentario agregó que “hoy día con este proyecto el Congreso chileno tiene la oportunidad de iniciar el camino de la recuperación de la confianza de la ciudadanía. No es posible que un funcionario designado por un gobierno de turno, de designación política, sea el que decida cuándo se querella o cuándo no se querella habiendo de por medio un delito, es inaceptable”.



Asimismo, Jorge Tarud resaltó que este proyecto haya recibido el apoyo de la Corte Suprema de Justicia a través de su vocero, de fiscales y que el propio Contralor General de la República, “le ha llamado la atención a SII para que clarifique cómo ellos evalúan querellarse o no querellarse, porque, reitero, cuando hay un delito de por medio debe ser de acción pública”.



“No importa que no tenga apoyo del Gobierno, lo importante es que los parlamentarios reflexionen y que lo voten a favor. Asimismo, no a los maquillajes de decir vamos a presentar nuevas fórmulas para que el Servicio sea más independiente, porque de igual forma le dejan en el Código Tributario la exclusividad de presentar querellas, eso no es aceptable”, recalcó.



“No debe haber acuerdo de dejar la discrecionalidad y la exclusividad a un funcionario político designado por el gobierno de turno para ver cuando hay un delito. Si alguien se roba una gallina es un delito de acción pública y que puede tener 5 años de cárcel y alguien que puede defraudar al Fisco, es decir a todos los chilenos, por cientos de millones resulta que no tiene ninguna sanción y basta con que pague una multa; eso es una discriminación, el que tiene recursos se salva y el que no tiene recursos puede ir preso. Hay una discriminación concreta que es inaceptable y ojalá que los parlamentarios que se han manifestado en contra hoy día cambien su postura”, concluyó el legislador.