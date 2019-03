Política 21-03-2019

Diputado Urrutia (UDI) presenta proyecto que crea fondo nacional para pensión alimenticia a familias vulnerables

En el marco del alto nivel de incumplimiento que se registra en el pago de pensiones alimenticias a nivel país, el diputado Ignacio Urrutia presentará -junto a otros parlamentarios- un proyecto de resolución que busca crear un Fondo Nacional que pague a las familias más vulnerables, las pensiones de alimentos que se encuentren incumplidas por parte de los demandados, a fin de disminuir la inequidad que se acrecienta producto de esta situación.

“Lo que buscamos con este proyecto, es hacer justicia con miles de mujeres que no reciben lo que les corresponde en materia de pensión de alimentos para sus hijos”, aclaró el parlamentario por el Maule Sur.

Se estima que el 60% de los demandados por pensión no paga este derecho a sus hijos, situación que -a juicio de los legisladores- “debe ser subsanada de alguna manera para no perjudicar el correcto desarrollo de todos esos niños que no tienen ninguna culpa de la irresponsabilidad de uno de sus padres”.

En concreto, sostuvo Urrutia, el proyecto busca la creación de un fondo nacional que pague las pensiones alimenticias incumplidas por parte del alimentante a las familias más vulnerables del país, a fin de ayudarlas a superar las condiciones de vulnerabilidad, como también el fortalecimiento de la protección de la infancia y los derechos de los niños, y así lograr la disminución de la desigualdad social.