Política 15-12-2019

Diputados despacharon a la sala proyecto que repone voto obligatorio



La Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a la Sala de la Cámara el proyecto, en primer trámite constitucional, que repone la obligatoriedad del voto en las elecciones populares, con el objeto de aumentar la participación ciudadana en estos procesos.

Pese a que la iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, los parlamentarios dieron el visto bueno al texto legal, que es fruto de dos mociones parlamentarias y que mantiene la inscripción automática, aumentando con ello el padrón electoral.

Cabe recordar que el pasado martes la comisión recibió al ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, quien sostuvo en la oportunidad que el Gobierno no consideraba oportuno restablecer el voto obligatorio.

La iniciativa en trámite precisa, además, que la obligatoriedad del sufragio no será aplicable para las personas mayores de 75 años, quienes, en razón de su edad, pueden tener dificultades en su desplazamiento.