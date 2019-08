Política 08-08-2019

Diputados y gobierno analizan propuesta de traslado del Congreso a Santiago

El Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), llegó hasta el palacio de La Moneda para reunirse con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y analizar el traslado del Poder Legislativo, desde Valparaíso a Santiago.

A su juicio, el cambio permitirá mejorar el trabajo legislativo y hacer más eficiente la gestión de los tres poderes del Estado. Además, estimó que este es el momento para evaluar el traslado, ya que, si no se hace ahora, probablemente ya no se haga.

El parlamentario anunció que solicitó una reunión con el Presidente Sebastián Piñera para abordar, junto al titular del Senado, el tema con una adecuada evaluación.

Con respecto a la actual sede del Poder Legislativo en Valparaíso, el diputado Flores afirmó que es un estupendo edificio para reunir a toda la institucionalidad pública de la zona, con el fin de que la gente no deba trasladarse de un sector a otro de la ciudad.