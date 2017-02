Nacional 16-02-2017

Director de Conaf en el Día Nacional del Brigadista: "El desempeño (del organismo) fue ejemplar"

Ante las críticas generadas por las dudas de la institución para aceptar el ofrecimiento del SuperTanker, Aarón Cavieres señaló que "si estos son los incendios del futuro, requerimos otros elementos".

En el marco del Día Nacional del Brigadista Forestal, el director de la Conaf, Aarón Cavieres, destacó la labor de los bomberos forestales durante la emergencia provocada por una seguidilla de incendios en el sur del país y defendió el desempeño del organismo ante las críticas por una lenta reacción. "Los datos indican que colocamos todos los recursos que el país tenía, y anticipamos y preparamos muchos recursos. Además, fuimos capaces como Gobierno evitar pérdidas humanas en gran cantidad", manifestó Cavieres y agregó que por esto, la Conaf tuvo "un desempeño que sin duda fue ejemplar en ese sentido". Respecto a las críticas que causaron las dudas del Gobierno y del organismo forestal ante la efectividad de grandes aeronaves como el SuperTanker, el director ejecutivo de la Conaf aceptó que "si estos son los incendios del futuro, requerimos otros elementos, requerimos otra conformación para enfrentar esta magnitud de catástrofe". Al momento del análisis sobre traer o no el SuperTanker, "nosotros trabajamos sobre la base de informes técnicos que teníamos, pero cuando nos ofrecieron formalmente como donación, no dudamos un minuto y los tiempos fueron extremadamente rápidos", dijo. Aún así, expresó que "evidentemente que uno no puede decir que tiene todo en sus manos para enfrentar este tipo de situaciones", añadió. Por esto, Cavieres anunció que se está evaluando un convenio más permanente con este tipo de aeronaves, como también la adquisición de más fuerzas terrestres y brigadas mecanizadas. Asimismo, comentó que se incrementarán las capacidades de la Conaf de simular incendios y de educar en la prevención de estos siniestros. Consultada respecto a las demandas de una renuncia de Cavieres como director de la Conaf, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, sentenció que "no corresponde mucho hacer atribuciones, lo importante es conversar con los actores". Asimismo, acusó a quienes realizan las críticas de estar desinformados de los protocolos y registros que se llevaron a cabo durante la emergencia. Homenaje a los fallecidos Para celebrar el Día Nacional del Brigadista Forestal, las autoridades destacaron la labor de todos los trabajadores de la Conaf, de voluntarios y bomberos en el combate de los incendios forestales que azotaron durante enero al sur del país. El homenaje se realizó en la comuna de Talagante, lugar del que provenía una de las víctimas de los siniestros, el bombero Hernán Avilés. El alcalde de la comuna, Carlos Álvarez, aprovechó la ocasión para manifestar que "a todos nosotros nos llena de orgullo saber que pudimos hacer ese homenaje a estos brigadistas y a los brigadistas que perdieron su vida y a nuestro voluntario de Bomberos". "Hernán Avilés, a quien conocí personalmente, dio ejemplo de algo que creo yo que debería ser una lección. Muchas veces lo que hacemos es discutir, es hablar, es criticar, es buscar el error, cuando lo que hay que hacer es trabajar y trabajar en pos de proteger vidas humanas frente a incendios que tienen rasgos históricos", expresó el edil. Por eso, señaló que "no me queda más que dar las gracias a los brigadistas y al Gobierno porque aquí se ha trabajado de una manera tremenda".