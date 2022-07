Crónica 02-07-2022

Dirigentes del Consejo Asesor Regional de Indap delinearon acciones para fortalecer sus instancias de participación

Dirigentes campesinos del Consejo Asesor Regional-CAR- de Indap participaron en una nueva reunión de coordinación de su directiva, que preside el agricultor Eduardo Muñoz, junto a la seremi de agricultura Ana Muñoz y el director regional (s) de INDAP Luis Gonzalez y su equipo regional.

En la instancia los agricultores realizaron un taller para recoger sus opiniones, sugerencias e ideas para ir construyendo en conjunto una participación mucho más activa de los dirigentes en el trabajo de Indap. También se delinearon algunas acciones para abordar uno de los lineamientos estratégicos de la institución como es el enfoque territorial.

Ana Muñoz, seremi de agricultura destacó el interés de los dirigentes campesinos de trabajar por sus pares y hacerlo de manera asociada con INDAP y el Ministerio de Agricultura, “hemos estado junto al director regional y jefes de unidades, tratando de buscar más participación de los dirigentes campesinos, hemos trabajado con una lluvia de ideas, porque ellos solicitan tener mayor participación e incidencia en la toma de decisiones y mayores capacitaciones. La reunión ha sido muy productiva, todos hemos interactuado y es el primer apronte de cómo va a ser el trabajo de esta administración y cómo va a ser el trabajo que vamos a hacer con los y las agricultores (as). Me voy con la impresión que ellos están muy receptivos y entusiastas. Esperan mucho de nosotros y nosotros también de ellos. Estamos con la mejor disposición de colaborar.”

Eduardo Muñoz, destacó la importancia de escuchar y recoger las opiniones de los integrantes de la agricultura familiar, por eso valoró que dentro de los nuevos lineamientos que la nueva administración de INDAP se ha planteado esté la participación y el enfoque territorial, ya que las necesidades de cada territorio son diferentes, dijo, y requieren maneras específicas para ser abordadas.

Luis Gonzalez, director regional (s) de INDAP, agradeció el trabajo de la directiva del CAR y coordinó junto a ellos la nueva celebración del Día del Campesino, que se conmemora cada 28 de julio y que recuerda la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina.

Producto de la pandemia, esta actividad será un reencuentro entre los dirigentes campesinos, usuarios de INDAP de la región, quienes no han podido reunirse en estos últimos 2 años de manera presencial y solo han tenido celebraciones telemáticas.