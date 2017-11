Opinión 04-11-2017

Don Carlos Ibáñez del Campo y Linares

Hemos leído, con mucha atención, el excelente artículo de don Raúl Balboa sobre el Expresidente Carlos Ibáñez del Campo, lo cual desde luego, es un oportuno recuerdo del segundo linarense que llegó a la Moneda.

Sin embargo, en honor al rigor histórico, debemos precisar que Ibáñez nunca fue declarado Hijo Ilustre de Linares. Veamos los hechos:

El 3 de abril de 1958, ya al expirar su mandato y con 81 años de edad, don Carlos Ibáñez del Campo visitó Linares. Es recibido en la Municipalidad por el Alcalde Irineo Badilla, quien le agradece las obras realizadas en beneficio de la ciudad: el Hotel de Turismo, el Instituto Politécnico, el Cuartel de Bomberos, el Hospital Regional, el edificio del Correo, el puente sifón, el embalse Ancoa, el canal Putagán, IANSA, INACO, y diversas poblaciones.

PERGAMINO Y MEDALLA.

En la ocasión el Alcalde Badilla hizo entrega al Mandatario de un pergamino, elaborado por Pedro Olmos y una medalla forjada con metal de este suelo en gratitud a su labor en bien de la ciudad. No fue, como se observa, una declaración de Hijo Ilustre de Linares, como se ha afirmado. Tampoco aparece esa mención en el discurso del Alcalde Badilla, transcrito íntegro en El Heraldo del 4 de abril de 1958.

EL PERGAMINO DE LA CIUDADANIA

El 25 de octubre, a solo un mes de dejar su alto cargo, Ibáñez vuelve a Linares. A las 10.00 horas llega al aeródromo de San Antonio, donde es recibido por autoridades civiles y militares. Inaugura el puente sifón, en Palmilla. Se le ofrece un banquete en el Club de la Unión. En la tarde visita el Hospital Regional, el Liceo de Niñas, el Instituto Politécnico, el Hotel de Turismo, edificio del Correo y IANSA.

En el almuerzo del Club de la Unión, don Bernardo Iribarren, junto a varios vecinos, hizo entrega al Presidente de un pergamino, diseñado por Pedro Olmos, con firmas de linarenses de las diversas actividades productivas de Linares. Lo hacen porque estiman que no se ha valorado como lo merece su gestión. El mandatario agradeció emocionado, brindando con el vino de la zona. Pedro Olmos, en entrevista hecha por El Heraldo meses antes, el 6 de julio de 1958, expresó estar trabajando en dos pergaminos, uno para el Presidente y otro para ser entregado al candidato Dr. Salvador Allende, quien vendría luego a Linares.

Una vez que Ibáñez dejó su investidura, viajó periódicamente a Linares. Pero ello solo merecía una escueta nota en la prensa. El 14 de abril de 1959 se publicó en El Heraldo un parte de matrimonio de su hija Nieves Ibáñez Letelier con don Crecente Donoso Letelier, a efectuarse en Santiago. Pero no hay mayores referencias.

Don Carlos Ibáñez del Campo falleció en su casa de Duble Almeyda, en Santiago a las 10 de la noche del 28 de abril de 1960, a causa de un cáncer gástrico. A la fecha de su deceso, preparaba su postulación como senador por Tarapacá.

En Linares su muerte, si bien tuvo repercusiones, éstas lo fueron en menor escala que la de Alessandri, ocurrida diez años antes, donde se declaró duelo en Longaví y el Municipio de Linares en pleno, encabezado por el Alcalde Alberto Camalez, concurrió a sus funerales. El 30 de abril de 1960 El Heraldo publicó en primera plana una biografía de su trayectoria, sin mayores juicios de valor y con el título de figura señera en casi medio siglo de nuestra historia nacional. Luego hace un editorial, en un lenguaje mucho más ponderado que el utilizado tras el deceso de Alessandri.

Sin embargo hay signos de cierta indiferencia. Si bien el gobierno de don Jorge Alessandri – cuya familia fue perseguida durante el primer Gobierno de Ibáñez - declaró duelo nacional, en Linares nadie iza la bandera a media asta. Tampoco lo hacen los edificios públicos.

No obstante, el Liceo de Niñas publica una nota manifestando su deseo de rendir homenaje al expresidente, lo cual se materializa enviando una nota a la familia Ibáñez Letelier, cursar una corona de caridad a nombre de la Liga de Estudiantes Pobres, además de realizar una misa en su memoria.

De igual forma la Cámara de Comercio local resuelve efectuar diversas acciones en su homenaje. Además solicitan que se perpetúe en una obra la memoria de don Carlos Ibáñez.

Pero no hay constancia de que las autoridades, esto es el Intendente Sebastián Barja Blanco y el Alcalde Sergio Retamal Aranís, hayan expresado sus condolencias o emitido alguna opinión por la muerte del expresidente. La Revista Linares, que elogió en varias páginas su elección de 1952, ahora comenta su muerte en una línea.

En la gestión inicial del Club Aéreo de Linares no tiene intervención don Carlos Ibáñez: se constituyó como directiva el 5 de febrero de 1944, su personería jurídica es de ese año. El terreno de la pista lo adquiere el Municipio en 1946. El primer avión aterriza el 29 de septiembre de 1945 y el campo aéreo entra en funciones en abril de 1948. La llegada de los DC-3 de LAN se resuelve por Decreto del Ministerio de Defensa del 15 de junio de 1951, todo ello bajo la Presidencia de don Gabriel González Videla.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA