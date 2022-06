Opinión 07-06-2022

DON RENE RECABARREN CASTILLO, UN HÊROE CIVIL





La última vez que visité a don René Recabarren en su casa de calle Max Jara, departimos en una tarde de verano, bajo un limón, que mantenía sus frutos. Durante una hora, o tal vez más, recordamos otras épocas, junto a su esposa, doña Teresa, siempre sonriente, permanentemente amable y acogedora.

Don René, tal vez, sin quererlo, fue el gestor de la nueva historia de Linares. Escribió notas al Alcalde, reunió firmas, dio entrevistas y fue consecuente con quienes, desde la otra vereda, tenían una mirada distinta. Desde el 2016, su norte fue definido y determinante en este aspecto. Sabemos que tuvo críticas y enfrentó animadversiones, pero se mantuvo enhiesto en su posición Era hombre íntegro, férreo, de palabras sin dobleces. Fue, en exacta definición, un educador en toda su existencia.

No estuvo solo: es admirable el apoyo que le brindó doña Teresa. Ella, como mujer y con instinto más avanzado que el que tenemos los hombres, no estuvo ajena a la situación que engendraría la por entonces dura pugna de don René por esta publicación. Pero en nuestras largas conversaciones en su hogar, tibio y amable, supe de otras campañas por él emprendidas, siempre sólido e inclaudicable.

Cuando se definió la elaboración de la historia linarense, hubo reunión multitudinaria en el Concejo Municipal de Linares. Expusimos por casi dos horas sobre los contenidos del libro. Don René había ganado otra de sus grandes empresas espirituales. Pero cuando terminamos, alguien levantó la mano y expresó: “Yo dije siempre señor Alcalde que la Historia de Linares debía escribirse de esta forma”. Don René se alistó a intervenir, pero su amigo de toda la vida, don Alfonso Astete, lo llamó a la calma.

Cuando apareció la obra, para él fue como nacer un hijo. Su rostro y su gestión educacional quedaron estampadas en la página 503 del volumen. Una tarde que caminábamos por Linares, alguien nos comentó… ¿Debió ser incluido René Recabarren en la Historia de Linares?, quizás sorprendido por la interpelación, respondimos: “Don René no fue incluido en la Historia de Linares: él estaba en ella desde hace mucho tiempo”.

Su enfermedad, sus esfuerzos por sobrevivir, no le hicieron perder su humor y a veces aguda ironía. Las cosas más severas tenían el un matiz de risueña intervención. Una tarde estábamos, con la “cofradía” (Manuel Quevedo y quien escribe) en casa de don Alfonso Astete. Un olor sabroso y estimulante a pan amasado embargaba el hogar. Pero don Alfonso tuvo una sorpresiva indisposición de salud. Un médico que lo atendió recomendó su inmediato traslado al hospital. Días después, ya recuperado don Alfonso, reunidos en su comedor ante las exquisiteces que con gracia infinita preparaba Magaly, don René comentó: “Que bueno que te repusiste Alfonso, pero puchas que nos fuimos con ganas de comer pan amasado la otra vez”.

Cerca de cada media noche, mientras escribía en mi biblioteca, en los largos trasnoches que él siempre me reprochaba, llegaban a mi celular sus risueños chistes que sacaba de un sitio de internet. Esta costumbre no lo dejó ni aún en sus días más críticos. Había un generoso caudal de optimismo que corría por su alma, que nunca se extinguió.

Murió en los días oscuros de la pandemia, dejándonos huérfanos de su presencia sincera y amante de la vida. Pero los hombres de buen vivir, que tienen un ancho corazón generoso, siguen vigentes y existiendo y los creemos eternos. Don René pertenece a esa casta de ilustres varones que alcanzan la estatura de héroes civiles.

Escuchamos las palabras de su entrañable esposa doña Teresa en la inauguración de la exposición de fotografías que impulsó el municipio, con el esfuerzo de don Manuel Quevedo, imágenes que él reunió con tesón y meticulosidad a lo largo de los años. Son el legado a su Linares querido y es, sin duda alguna y fuera de toda vacilación, el baluarte de quien contribuyó, incansablemente, a renovar la historia de esta Provincia.

Nos hará falta, nos era necesario, lo echaremos de menos.









Foto: Don René Recabarren, con el galardón de la ciudadanía representada por el Municipio; a la derecha, su esposa doña Teresa Domínguez, su hija María Teresa Recabarren Domínguez y el Alcalde y Concejo Municipal de Linares de la época en que recibió el homenaje.







Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia