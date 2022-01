Social 02-01-2022

Dr. Iván Castillo asumió como nuevo decano de la Facultad de Medicina UCM

- El nuevo decano de Medicina UCM, se reunió con los colaboradores administrativos y profesionales de la Facultad de Medicina para dar la bienvenida a los miembros de equipo a la nueva decanatura.

Dar continuidad al sello de excelencia y de mejora continua de la Facultad y sus carreras, mantener su posicionamiento nacional entre las alternativas de formación médica y de especialidades a nivel país, y seguir trabajando por la unidad del equipo humano que posee, son algunas de las tareas que marcarán la gestión del nuevo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, Dr. Iván Castillo M.

El Dr. Castillo, es Médico Cirujano egresado de la U. de Chile y especialista en Anatomía Patológica de la misma institución. Se desempeñó como director del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina UCM entre el 2016 y 2018 y como director de la Escuela de Medicina del plantel entre el 2018 y 2021.

“Siempre los cambios son distintos, porque si bien es cierto que he trabajado muy afiatado todo este tiempo con el Dr. Raúl Silva –decano saliente y uno de los fundadores de la carrera y Facultad del plantel-, somos personas distintas, esperamos continuar la línea, porque él deja la vara muy alta en cuanto al desarrollo de la facultad que eso es finalmente lo que todos esperamos”, comentó el nuevo decano de la Facultad de Medicina de la UCM, Dr. Iván Castillo, en la primera reunión con su equipo.

“Creo que me toca cambiar ahora en un periodo de adaptación, un tránsito hacia una complejidad mayor de la Institución. Sabemos que la Universidad está cada vez más compleja, ya que antes había una serie de procesos que eran más simples, pero cada vez se complejizan, pero todos apuntan hacia lograr la excelencia”, agregó el doctor Castillo.

Acto seguido, el nuevo decano de Medicina UCM, invitó a la comunidad a mantener el contacto directo y de confianza para con su gestión, indicando que “Cualquier inquietud o aprensión, tenemos los conductos regulares para hacerlos presentes (…) aprovecho de anunciar que no hay mayores modificaciones. Contamos con un nuevo edificio, una carrera nueva y muchos, muchos desafíos. Yo creo que lo que más tenemos son desafíos a desarrollar, a cumplir y espero que las expectativas laborales y las expectativas de desarrollo de todos los que estamos aquí se puedan cumplir”, sostuvo el decano Dr. Iván Castillo M.

“Aprovecho la instancia para agradecer todo el trabajo que hicieron por la Escuela de Medicina, a todos quienes han colaborado con la escuela para que se desarrolle y avance aún en periodos críticos, quienes han apoyado el proceso de acreditación agradecerles también su compromiso y contarles que ya se presentó toda la documentación y estamos a la espera de la visita de pares evaluadores en el nuevo proceso de acreditación. ya que debió ser postergada por la pandemia. Hoy en día nos toca acreditarnos bajo la nueva ley, es distinta y más exigente también. Sin duda tenemos una vara bien alta, con seis años de acreditación de la carrera de Medicina que esperamos mantener y apuntar a los siete, que es el máximo, por lo que los invito a seguir trabajando con el mismo compromiso y dedicación que han tenido y sumarse a los nuevos desafíos que están por venir”, puntualizó el nuevo decano de Medicina UCM.

Adicionalmente informó el Dr. Castillo que en los próximos días se reunirá con el cuerpo académico para darles un saludo de bienvenida y presentar la nueva dirección de la Escuela de Medicina.

La Facultad de Medicina UCM cuenta con las carreras de Medicina -acreditada por 6 años-, Química y Farmacia, Bioingeniería Médica y el nuevo Bachillerato en Ciencias Biomédicas, que recibirá a su primera generación en la admisión 2022.