Crónica 14-11-2019

Economista y académico de la UTalca: “La promesa de la movilidad social se ha ido truncando en la medida que la economía ha ido empeorando”

Rodrigo Saens, docente de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, analizó las causas de las movilizaciones ciudadanas.



El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens, cuestionó la hipótesis que coloca a la desigualdad como la principal causa del estallido social.



“Chile sigue siendo un país desigual, qué duda cabe, hay desigualdad territorial, de género, de acceso al empleo y a la educación. Sin embargo, todas las sociedades son desiguales. Por eso, la pregunta es otra, ¿Qué legitima esa desigualdad? ¿Qué la hace soportable?”, comenzó planteando el docente en un coloquio organizado por la FEN.



A juicio de Saens, la respuesta está en la promesa de la movilidad. “Aquella retribución al esfuerzo, es decir, ‘si yo me esfuerzo, me educo, voy a tener un salario mayor y un mejor estándar de vida’. Sin embargo, esa promesa se ha ido deteriorando en los últimos 20 años”, sostuvo.



Como ejemplo mencionó el caso de los profesores de educación básica, que si bien no tienen lagunas previsionales y sus salarios se han ido triplicando en sus trayectorias laborales, sus pensiones corresponden a un 30% de su último salario. “Hay claramente un factor de malestar, porque el esfuerzo no fue premiado como se esperaba”, apuntó el académico.



En ese sentido, reparó en que “la movilidad social se ha ido truncando en la medida que la economía ha ido empeorando. En los años 90´crecíamos al 7,2% anual; en los 2000 crecíamos a un 5%; y desde 2010 a la fecha crecimos con suerte un 3%”.



“La movilidad social es imposible de realizar sin un proceso de crecimiento y, en ese sentido, es la movilidad social la que legitima las desigualdades propias de toda sociedad. Esa promesa de retribución al esfuerzo se ha ido deteriorando a través del tiempo y de ahí rescato la importancia del crecimiento, el que se dejó de lado”, concluyó.