Opinión 27-03-2019

El árbol de la vida

Una alameda desprovista de árboles no sería tal, un sendero sin un árbol a la vista no sería sendero, un paisaje sin arboledas, significaría una desolación, sin recrimina la hermosa majestad del desierto.

El árbol es tan necesario en nuestras vidas que representa la vida misma y valgan todas las redundancias.

Qué gran espectáculo nos brinda la naturaleza en la época otoñal!, cuánta inspiración acarrea la lenta caída de las hojas danzando al vaivén de la brisa hasta dejar la mejor alfombra amarilla que cruje a nuestros pasos deleitando el ambiente como una sutil energía positiva.

El follaje amarillo de otoño trae muchos recuerdos, mientras el sol acaricia mi ventana, destronando de a poco, al insipiente frío, todo habla de vivencias lejanas, de la infancia, cuando las mañanas húmedas , enmarañadas en leves neblinas penetraban en nuestros sentidos, cuando nos dirigíamos a la lejana escuela. Significaba mucho todo lo que era poco. El pan al desayuno, el aroma a café preparado, las brasas perdiéndose en la ceniza. La voz de la madre con su fondo de ternura, de pasividad, de resignación. Aún camina en mi recuerdo, con ese andar apenas perceptible, como esparciéndose en cada rincón del hogar, con esa paciencia, todo lo puede hacer y no le agota, aunque sus manos sean ásperas, aunque su espalda se encorva lentamente; nada la cansa, ni se queja, menos llora. Tiene muchas cosas en qué pensar: debe lavar la ropa ( no existe lavadora), la vajilla, ordenar las camas, barrer, preparar nuevamente la comida, pedir un poco de prolongación al tiempo para que las horas sean más lentas y así lograr que todo esté listo. Sí, todo listo para la llegada del padre que camina desde su trabajo y llega cansado y luego, los hijos de la escuela.

Así se siente plena con toda la familia en ese hogar que huele a comida recién hecha.

Ese es su premio, lo demás, no tiene importancia.

El OTOÑO ES HERMOSO, TIENE ESA ESENCIA MÁGICA QUE ATESORA los recuerdos de infancia, es la parte del año que marcan la historia de nuestras vidas, en cada árbol que sale a nuestro paso hay parte nuestra, de nuestro ánimo, que como las hojas puede ser esperanzadoramente verde, y también lastimosamente amarillo, y esa fusión da origen a ese breve y repetible bienestar que puede llamarse felicidad.



(Tily Vergara)