Opinión 06-07-2019

El Básquetbol de antaño -Revista OLIMPIA, Linares 1947-

El deporte del baloncesto, en Linares, ha alcanzado un alto grado de perfeccionamiento, debido en parte a las enseñanzas que Raúl Mosqueira supo dar a nuestra muchachada, con el afán y cariño que siente por el básquetbol. Fue así como sus mancomunados esfuerzos, de los propios seleccionados, de los dirigentes de ese entonces cercano, encabezados por José González, lograron levantar a un pedestal de orgullo, el básquetbol en nuestra ciudad.

La hermosa trayectoria seguida en 1946 y lo que va del actual (1947), debiera continuar por los actuales dirigentes. El seleccionado que se forme, integrado por los mismos del año pasado, más otros elementos de valor incorporados a clubes locales, deberán ser sometidos a un entrenamiento constante y científicamente dirigido, para alcanzar el éxito de conjunto.

Desempeñar el delicado e importante papel de entrenador, el ideal sería que nuevamente Mosqueira tomara el timón, pero según estamos informados, Mosqueira no volverá a hacerse cargo de la selección. Seguramente razones poderosas se lo impiden, pues de otro modo él, que siente un verdadero cariño por el deporte al que ha dedicado sus mayores desvelos, gustoso habría vuelto a realizar esta labor que tan brillantes éxitos le prodigara.

La asociación, junto con agotar los medios por obtener la cooperación de Mosqueira, debiera ir pensando en la persona que debe entrenar nuestra selección. Nos atrevemos a proponer el nombre de Luis Riffo, quien (a nuestro juicio), posee todas las dotes de “caballero del deporte” lo que junto a la calidad de su juego lo colocan en un plano sobresaliente y sería digno sucesor de Mosqueira en el seleccionado linarense. Dejamos lanzada la idea, y que los éxitos coronen los esfuerzos de dirigentes y dirigidos.

El Básquetbol Oficial. Habiéndose jugado escasas fechas del Campeonato Oficial de 1947, ya se ha podido apreciar el estado en que se encuentran los cuadros que lo disputan y las posibilidades de unos y otros. A nuestro juicio, el standard de juego, respecto a lo que vimos el año pasado, ha bajado en forma manifiesta. A pesar que la mayoría de los conjuntos han visto fortalecidas sus líneas con la inclusión de nuevos elementos -Nome al Árabe, Ossandón Karztulovich, Ferrada y Campos a Escuela, Dabanch a Feria, etc. el rendimiento que les ha cabido no era el esperado.

En descargo de ellos, el mal tiempo reinante estos últimos meses, ha impedido realicen sus entrenamientos en forma normal, ya que no se cuenta con la cancha cubierta de la Escuela N° 3.

Breve comentario referente a los seis equipos, en lo corrido del certamen oficial 1947.

ARTURO PRAT. La veteranía de sus integrantes ha hecho que el cuadro no sufra contrastes, cosa que en realidad les puede ocurrir por contar con un equipo que rara vez entrena. Estamos seguros que Sazo, Soto, Castro, y el resto de los players del five, solo toman la pelota cuando deben cumplir un compromiso oficial.

Esto ha quedado claramente de manifiesto en los encuentros que han sostenido -frente a Escuela y Árabe- al tener que recurrir a medios poco apropiados, como el juego brusco, para suplir el cansancio de sus jugadores, que les impide realizar una labor de mérito en conjunto.

No queremos desconocer los resultados de la cancha, que han sido muy benevolentes para los albos, pero debemos reconocer, que han sido conseguidos en una forma que no han convencido a nadie. La actuación individual de Dabanch y Almuna es la que traduce a cifras el deslucido juego del quinteto.

Somos nosotros los más interesados en cambiar la opinión que tenemos de este equipo, pero esto no sucederá hasta que la directiva del Prat acuerde entrenamiento obligado y periódico, para los jugadores que tienen la responsabilidad de defender el poderío del baloncesto en la entidad alba.

ARABE. Después de las perfomances magníficas que cumpliera el five, en el Campeonato de Apertura y en la primera fecha del Oficial, decepcionó por completo a sus parciales al enfrentar a los albos. Recurrió a los mismos medios tomados por ellos, olvidándose que cuenta con 5 hombres que pueden desarrollar un juego combinado y organizado, sobradamente capaz, para imponerse a un cuadro de inferior calidad, como el Prat.

Tiene el Árabe, a su mejor jugador en Nacin Nome. Sigue siendo el mismo de principios de año, que nos mostrara sus grandes condiciones frente al Mundial de Montevideo y Vial Riel de Concepción. Una vez logre un mayor entendimiento con Campos y Dabanch, sus compañeros de ala, su inclusión dará calidad al equipo.

Aburman en la defensa, ha mostrado que está recuperando sus condiciones, pudiendo constituirse, a corto plazo, en el mismo jugador que como alero integrara varias veces nuestro seleccionado.

ESPAÑOL. Actuaciones muy irregulares le han cabido al five ibérico. Su primera presentación en el certamen frente a Feria, actual puntero, dio muy buenos augurios de lo que podía ser su rendimiento futuro. Sin embargo, después ante Árabe, tuvo un desempeño bastante bajo que no guardaba relación con su partido anterior. No obstante, es de esperar una buena expedición en próximos compromisos por el hecho de estar formado por gente joven; todos con muchos recursos. La constitución del equipo en estos cotejos ha sido con Zehnder y Carvajal como zagueros y Gallego, Muñoz y Norambuena en la línea de ataque. De los nombrados, Zehnder, a pesar de su tendencia a jugar brusco, ha sido el mejor. Gallego y Norambuena, en el mismo orden le han seguido en méritos.

ESCUELA DE ARTILLERIA. Solo una presentación ha tenido en el campeonato y no nos explicamos el porqué de su derrota. Este quinteto practica el juego más técnico. Y frente a Prat, tuvo que conformarse con el contraste.

Se perfila de todas maneras como el más seguro campeón y seguro que a medida que el equipo vaya afinando más su juego, será difícil de vencer. Mosqueira, Ossandón, Karztulovich, Ferrada y Badilla, integrantes del cuadro, son elementos de gran capacidad, que deben obligatoriamente adaptarse al sistema de juego que trata de inculcarles su entrenador.

Extraoficialmente se ha informado que Mosqueira no seguirá actuando en el conjunto. Si esto es efectivo, repercutirá en su rendimiento, que tendrá una ostensible baja. Por el papel que debe tener el five militar en el certamen y por nuestro básquetbol mismo, es desear que esta noticia carezca de base.

FERIA. Gracias a los triunfos conseguidos por sus series inferiores, es el actual líder del campeonato. Su cuadro de honor se ha visto una sola vez, enfrentando al five de Ibérico. En esta oportunidad se pudo aquilatar el poderío del quinteto, que junto a Escuela, es (a nuestro juicio) el de más capacidad.

Lo integran actualmente Riffo y Dabanch, como backs; Sánchez, Alfaro y Carvajal delanteros. Cuenta, en consecuencia, con cuatro jugadores seleccionados. Tres titulares, que en conjunto tienen la obligación de lograr el triunfo.

Alfaro ha reaparecido recientemente y en realidad no ha mostrado su valer, como para motivar tanta bulla cuando se le levantó el castigo. Riffo, Carvajal y Sánchez, jugadores a quienes nos referimos en el párrafo anterior, siguen demostrando progreso. Dabanch, poco a poco, se amolda al juego de sus compañeros.

LICEO DE HOMBRES. Nada podemos decir sobre este conjunto, pues aún no ha debutado en el campeonato. Con seguridad tendrá buen rendimiento, pues es sabido por todos, es el club que más entrena. Benítez, Medel, Travieso, Bravo y Follert, serán los encargados de defender en la competencia, la tradicional capacidad de los equipos del Liceo. (Bibliografía: Revista OLIMPIA, de Linares, mayo 1947. Edición N° 10)



Manuel Quevedo Méndez