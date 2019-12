Nacional 26-12-2019

El cambio de la industria de diamantes para convencer a mujeres de comprar sus propias joyas

Atrás quedó la tradicional estrategia que varias empresas de joyas con diamantes intentaron vender por años, en la cual el "hombre ideal" comparaba un anillo especial para convencer a una mujer de contraer matrimonio con él, para ahora enfocarse en una nueva técnica de atraer clientas llamada "De mí, para mí". Con el objetivo de convencer a las mujeres de comprar sus propios diamantes, fue creada este año la campaña "For Me, From Me" (De mí, para mí), en la que aseguran que ellas merecen gastar la cantidad de dinero que cuesta esta piedra en ellas mismas para celebrar todo tipo de ocasión especial, desde un ascenso en el trabajo e incluso un quiebre amoroso.



En este llamado, los vendedores entregan un nuevo mensaje a sus compradores, en el que las mujeres deberían comprar diamantes para ellas mismas como señal de empoderamiento e independencia en lugar de esperar a que esta joya sea regalada en una propuesta de matrimonio o promesa de amor eterno. La estrategia también se basó en las recientes pérdidas que ha tenido la industria este año como parte de un esfuerzo por revertir la disminución en sus ventas, según un informe de Bain and Company y el Centro Mundial del Diamante. Además, las firmas señalaron que se espera que un 2% de las ganancias de diamantes pulidos y un 25% en la piedra en bruto disminuyan a nivel mundial en todo el mundo. El llamado fue realizado durante todo el año 2019 y se cree que se gastó más de 200 millones de dólares en publicidad a nivel mundial, una de las cifras más altas en casi 20 años.