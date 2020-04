Opinión 11-04-2020

El campo chileno en la pandemia



Como que de pronto, muchos chilenos se dieron cuenta que el campo existía. Frutas, legumbres, leche, carne, verduras y huevos. Que afortunados somos de poder abastecernos de productos de calidad, sabrosos y a precios razonables. La pandemia nos ataca en plena cosecha de nueces, avellanos, manzanas y en la plenitud de la vendimia. Miles de hombres y mujeres de nuestra tierra aprovechan estos meses para cosechar. Esa fruta irá, mucha de ella, a parar en el estómago de consumidores chinos, habitantes del país donde se origina el letal virus que nos invade. Mascarillas, alcohol gel, guantes y distancia entre seres humanos. Es el nuevo paisaje, ojalá temporal, que nos rodea. El día se hace más largo, la noche más quieta. De noche nos cuidan los militares, si los militares. Esos mismos valientes que alguna vez nos liberaron. Las ciudades atacadas en octubre recuperan la paz, pero una paz tensa y nerviosa por el avance del virus. Que pena mirar a Italia, a España, a los Estados Unidos aparentemente indestructible, pero frágil al fin. ¿Qué pasará en México, en Brasil, en Argentina? ¿Qué pasará en Venezuela, donde se rumorea fuerte que el tirano, sucesor de otro tirano caerá? Pobre pueblo venezolano. Que pasará en Cuba, en donde unos cuantos quedaron varados, muchos de ellos y especialmente una de ellas gran promotora del quiebre democrático en Chile pidiendo a gritos que “el gobierno” la mande a buscar. Las vueltas de la vida. Cuba era el paraíso de esta actriz progre y de pronto se vio rodeada de ratones y de pobreza. Pasan los días y las estadísticas conmueven. Mas contagiados, más fallecidos. Pero se debe mirar esto, al menos en Chile, con rigurosidad. La mayoría de los fallecidos son adultos mayores, con otras dolencias crónicas. Chile, como tantas veces saldrá adelante. No podemos echarnos a morir. Hay hijos, hay nietos, hay un futuro que cuidar. Volviendo al campo y sus cosechas, indigna el robo. De noche hay que cuidar las plantaciones, pues hay ladrones. No son pocos y están acostumbrados a robar. También a conejeros que salen de noche armados, rompen cercos, disparan y además son “choros”. Se creen con derecho a entrar en terreno ajeno como Pedro por su casa. Agrego a los ladrones de agua, que con la sequía aumentan.

Los supermercados llenos de gente, preocupados por una eventual interrupción de los suministros alimenticios. Eso no será así. Chile tiene miles de miles de pequeños, medianos y grandes empresarios que trabajan duro y en sociedad con los trabajadores, permiten que Chile siga en pie. Esto no es la UP, en donde el Estado usurpó la propiedad de miles de empresas con la idea de producir mas y mejor. Los resultados fueron desastrosos. No había carne, no había comida, no había insumos básicos. Los mayores tienen la obligación de contarles a sus hijos y nietos como eran las colas, las JAP, el chancho chino y todas esas cosas de las que uno no quisiera acordarse, pero que es bueno que la historia las registre.



Ojalá que cuando pase esta tragedia sanitaria, llegue la paz y los vándalos recapaciten por su propio bien. También sería bueno que los políticos recapaciten y el proyectado plebiscito se entierre definitivamente pues no tiene el mas mínimo sentido su realización. Tenemos un Congreso -con malos y buenos parlamentarios- pero es lo que nos merecemos y a los que elegimos. Para la próxima elección habrá que elegir mejor, pero pensar que una nueva Constitución cambiará las cosas, es una esperanza ingenua y cara para las escuálidas arcas fiscales. Finalizo haciendo un homenaje a los sufridos agricultores de Chile. Se nos tilda de “llorones”. La verdad es que hay que esperar un año para cosechar, tras un clima cambiante, dólar cambiante, leyes laborales legisladas por una mayoría ignorante, sequía feroz y amenazas a la propiedad del agua, robos y últimamente un aumento desmedido de costos de contribuciones. Al final del día, todos dependemos de lo que comemos y bebemos. Cultivar la tierra es servir a la patria.



(Andrés Montero

Agricultor )