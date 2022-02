Editorial 16-02-2022

El complejo retorno a clases



Todavía no se conoce ni siquiera una fecha de retorno a clases y ya se han iniciado los análisis por parte de expertos y académicos para entregar indicativos sobre los posibles efectos de lo que significará no sólo el ingreso a las aulas, sino que también el retorno de los docentes.

Alguien dijo hace un tiempo que luego de esta pandemia ya nada será igual, y al parecer si tenía toda la razón. De hecho, hay que comenzar a despedirse de los uniformes; también de los espacios para desplazarse como eran conocidos hasta ahora y también de las actividades que se programaban sin mayores restricciones o aforos.

Es más, también existe inquietud entre un grupo importante de padres y apoderados por lo que significa la compra de los útiles escolares, inyección de recursos no menor si se piensa que el momento económico no es muy favorable que digamos.

Hay que procurar enfrentar la vida con normalidad, y ello es absolutamente respetable, pero también debe hacerse, acogiendo el contexto en el cual nos movemos y acorde a la realidad que estamos enfrentado.

Más allá de todos estos factores, lo cierto es que resulta por lo menos cuestionable, citar fechas para volver a clases, cuando los números son hoy absolutamente desfavorables y no parecen dar tregua, al menos las próximas semanas.