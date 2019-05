Opinión 16-05-2019

El día de la madre, saludo a mi Mamá: la señora Betty

Hace ya varios años que no estás con nosotros, pero en mi mente estás : yo no te he olvidado, yo te sigo queriendo, yo te sigo sintiendo cada vez a mi lado. No hubo mano más firme y tampoco más tierna, que la tuya, Mamá. Sujeto a esa mano me puse a caminar.

Me tuviste, me criaste, me cuidaste y educaste con cariño exquisito. Me enseñaste a leer, a escribir, a contar, pero por sobre todo me enseñaste a pensar, a vivir, a soñar, a respetar al prójimo y a ser solidario. Dijiste que hay valores a defender y a buscar : la Verdad, la Justicia, también la Libertad.

Desde los 8 años señalaste el camino: ¡de aquí debes salir a buscar un destino, abriendo las fronteras !. Desde esos años me enseñaste otras lenguas para ir a explorar. Irás a otros mundos a estudiar, a aprender y después trabajar. Pero no olvides nunca : ¡Aquí hay Injusticia y gran Desigualdad!



Llegada la tragedia, la del ’73, que comenzó el 11 de nuestro patrio mes, la apacible señora se despertó otra vez. Avisoró el peligro, lo juzgó muy extremo y me fue a rescatar. Cuando todos temían, cuando todos huían de la cruel represión, ella salió al paso y me fue a defender. Fue a sujetar las manos que podían dañar, con daño irreparable.

Enfrentó al Comandante de la Escuela en Linares, tan sólo con su vida, tan sólo con su voz. Lo envolvió suavemente con voz de terciopelo y también de marfil, para decirle algo , difícil de escuchar, para alguien que sabía el poder que tenía. Su demanda fue simple: me lo entregan con vida ! No lo dijo así.

Lo abordó de otro modo, alegando algo así: “ Soy hija de un patriota que peleó en Huamachuco en 1879, en el mismo Perú. Pedro Alarcón Dominguez, se llamaba mi padre, el valiente recluta que, herido en un combate, no abandonó el fusil y siguió disparando…defendiendo a su Patria se jugó hasta el final.



Aquí hablo por él, aquí yo no estoy sola, me acompaña su historia : en nombre de esa historia, vengo a hablarle al Ejército, con todo mi respeto y con firme actitud.

¡ Yo aquí vengo a pedir y también a exigir !. Pido respeto por la vida de Pedro, mi hijo prisionero: él es inocente, él no ha delinquido, debe ser liberado.”

Debo reconocerlo, la trató con respeto el duro Comandante, la escuchó, sin hablar. No tuvo una respuesta en ese mismo instante, pero yo estoy aquí….saludándola a Ella y a todas las Mamás.¿ Qué puedo decir yo ante tanta grandeza, valentía, audacia y fuerte amor de madre? Tan solo admirarla, quererla y recordarla.

Cuando emprendió su vuelo, para no volver más, le escribí una carta que al final, dice así: “ Es verdad que te has ido, maestra de mi pueblo, que ya no es más posible caminar de la mano por esa calle larga que lleva a Colbún. Pero no, no te has ido: seguirás caminando. Haremos una ronda con muchos niños chicos y tú estarás al medio, cantando con nosotros para siempre, jamás. Adiós señora Betty”



¡Desde aquí y desde ahora te saludo otra vez, querida Mamá mía: va también un pañuelo, blanco como la nieve, con un rojo clavel!



(Pedro Sepúlveda Alarcón)